Движението на изход за товарни автомобили на "Капитан Андреево" и "Лесово" е интензивно

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили.

Трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция".

Движението на граничните преходи с Румъния е нормално. На граничен преход Русе - Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напмнят от "Гранична полиция"

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония преминаването е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.

