Спряно е движението при км 5 на пътя Първомайци – Горна Оряховица, залят е мост

Временно е ограничено движението при км 5 на път II-53 Първомайци – Горна Оряховица поради заливане на Александровския мост от река Янтра, съобщават от АПИ. Обходният маршрут е по направлението път I-5 – път 5003 (Янтра – Драганово) – път III-514 – Горна Оряховица. Трафикът в района се контролира от "Пътна полиция".
