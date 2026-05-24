Трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" е интензивен

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи. Данните са към 6:00 часа.

По границите с Румъния и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничен преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и Сърбия.