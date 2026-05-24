Симеон Матев: От утре ще има повече слънце, в средата на седмица пак дъжд

Симеон Матев Снимка: Кадър: Нова тв

В следващите часове  - няма да вали в цялата страна, няма да вали постоянно, но си вземете чадър, дъждобран в чантите. Ако днес е мрачно, от утре ще има повече слънце и това слънце ще става все повече с напредването на седмицата. В средата на седмицата пак ще има условия за интензивни валежи, гръмотевици. И в края на месеца, последните три дни, ще усетим истинския вкус и мирис на идващото лято. Юни пак ще започне с дъждове и валежи.

Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев пред БиТиВи.

По думите му лошо време няма, има неподходяща подготовка за времето.

"Река Янтра е преливала повече от 10 пъти за 100 години, тоест това е нещо обичайно. Причините са интензивните дъждове. Само за 30-40 до час минути паднаха почни една месечна норма на дъждове и то  на много голяма площ. Този проблем не е само в България, в Германия също 2021 г. повече от 100 човека загинаха в подобни наводнения. Навсякъде го има, въпросът е какво се прави след това. Като стане такова бедствие има съвкупност от причини и те не са само природни, има и човешки намеси. Вече се строят къщи близо до реката и като прелее, тя помита всичко със себе си. Непочистени корита също водят до проблеми. Превенцията е най-хубавото нещо", каза климатологът. 

