Кой готви

"За любителите на шоколада предлагам рецепта за брауни бисквити, подходящи и за изпращане на абитуриент", пише ни Марияна Бончева.

Продукти

240 г черен шоколад, 115 г масло, 40 г брашно, 2 суп. лъж. натурално какао, 2 яйца, 3/4 чаша захар, 1/2 суп. лъж. сварено еспресо, 1/4 ч. лъж. бакпулвер, 1/8 ч. лъж. сол, 1 ванилия

Начин на приготвяне

Загряваме фурната до 180°. Застиламе 2 тави с хартия за печене. Пресяваме заедно брашното, какаото, бакпулвера и солта. Разбиваме с миксер яйцата, добавяме захарта, еспресото и ванилията и разбиваме на висока скорост за 10 мин., докато се получи плътна смес.

Слагаме маслото в огнеупорен съд на водна баня. Добавяме нарязания шоколад и разбъркваме, докато се разтопи. Внимателно добавяме шоколадовата смес в яйчената смес и разбъркваме за кратко. Добавяме брашното и бъркаме до получаване на еднородно тесто. От него оформяме топчета и ги редим в тавите, като ги сплескваме във формата на бисквити. Оставяме разстояние между тях, тъй като нарастват по време на печенето.

Печем, докато бисквитките станат лъскави и напукани - 8-9-мин. След още 5-6 мин ги изваждаме. По желание може да поръсим с кристалчета натурална черноморска сол.