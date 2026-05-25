Православен календар за 25 май

3-то намиране честната глава на св. Йоан Кръстител

След убийството на св. Йоан Кръстител погребали тялото, а главата му била скрита в имението на Ирод. То било купено от християнин, който искал да построи там църква. При строежа била намерена главата на св. Йоан. Този християнин я скрил на същото място и тя била намерена за втори път през IV в. от монаси. След това главата попада у един грънчар. Той я скрил в земята близо до дома си, където по- късно издигнали манастир. В него през V в. станало третото намиране на главата на св.Йоан.