Пролетен боб с джанки

КОЙ ГОТВИ

“Пролетният сезон ни благославя със своите зеленолистни зеленчуци, които отглеждаме успешно у дома и ги използваме в приготвянето на тази свежа боб чорба”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

500 г суров зрял фасул или 1 кг сварен и консервиран, 1 глава кромид лук, 1 морков, 1 свежа чушка, 1 домат, 5 стръка зелен лук, 5 стръка пресен чесън, 5 листа лапад, 5 листа киселец, 5 корена спанак, 5 корена рукола, 1 к.ч. крехки зелени джанки, 4-5 сухи люти чушки по желание, 4-5 с.л. олио или зехтин, сол на вкус

Подправки:

червен пипер, млян черен пипер, свежа балканска чубрица, девесил, джоджен и магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме, накисваме за 2 - 3 часа боба и го слагаме да заври. Изцеждаме водата и наливаме чиста. 40 минути преди да го отстраним от котлона, слагаме нарязаните зеленчуци.

Добавяме мазнината и солим на вкус. Слагаме чушлетата, клонките чубрица и червения пипер.

Варим на бавен огън до омекване на зеленчуците, а те стават готови за посоченото време. Почти накрая добавяме малко черен пипер.

Отстраняваме боб чорбата от котлона и я овкусяваме с нарязаните зелени подправки. По желание сервираме ястието с топла питка или препечени филийки.

Уточнение: Ако използваме консервиран боб, трябва да го кипнем с 1, 5 литра вода, след което да спазим описаното в рецептата.