На 26 май църквата почита св. апостол Карп, вижте кой празнува имен ден

Св. апостол Карп. Св. мъченик Георги Софийски, Най-нови

Св. Карп се числи към 70-те апостоли на Исус Христос. Той бил сътрудник на св. апостол Павел. Първовърховният апостол пише във второто си послание до своя ученик Тимотей: "Когато дойдеш, донеси фелона, който оставих в Троада, при Карпа, и книгите, особено кожените" (2 Тим. 4:13).

За Карп се знае, че отнасял посланията на апостол Павел до тяхното предназначение, както споменава самият апостол. Карп бил епископ в македонския град Бер и ревностно се грижел за разпространение на Христовата вяра. Проповядвал Евангелието и на остров Крит, където приел в къщата си свети Дионисий Ареопагит. Този апостолски мъж свидетелствува за св. ап. Карп, че бил човек с необикновено дълбок ум, кротост и незлобивост, че във видение му се явил Сам Господ със своите ангели и че никога не извършвал света литургия, без да получи предварително небесно видение.

Свети апостол Карп претърпял много страдания за Христовото име и най-после бил убит от враждебно настроени срещу християнската вяра евреи.

В същия ден се чества паметта на светите мъченици Аверкий и Елена, които според някои предания са деца на апостол Алфей. Свети Аверкий пострадал за Христа, като бил съблечен гол и вързан, а след това пуснали срещу него рояк пчели, от чиито ужилвания починал; а неговата сестра Елена била пребита с камъни.

В същия ден се празнува и намирането на мощите на преподобни Макарий Колязински.

