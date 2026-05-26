Георги Рачев: Днес и утре 27-32 градуса, в четвъртък - студен фронт, ще вали още

От 27 до 32 градуса ще са температурите в страната днес и утре, но в четвъртък ще премине студен фронт, който ще ги намали с от 3 до 6 градуса. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

Дъждове ще има в четвъртък и неделя.

В София ще бъде леко облачно във вторник и сряда, в четвъртък и неделя - дъжд с гръмотевици, петък и събота - слънце, а цялата следваща седмица ще превалява.

Днес и утре температурите в Пловдив може да надхвърлят и 30 градуса, но ще има лека облачност и там.

Във Велико Търново гръмотевиците идват още утре, но ще бъде доста топло - до 29 градуса. Следващите дни отново ще прекалява. Старопрестолният град също пострада от потопите през уикенда, но проф. Рачев увери, че сега няма повод за притеснения.

Над 30 градуса ще бъде и в Плевен, където тази седмица дъжд се очертава чак в неделя.

Морската вода на юг е 17-18 градуса.

В Созопол - 18-27 градуса. Във Варна е топло и слънчево, днес и утре ще е 19-28 градуса.

"Как ще прекараш водопровода през реката - и то през поройна река. Янтра е поройна река. Той трябва да се вкопае отдолу под нея, не да се слага отгоре. При следващото прииждане тази възстановена тръба пак ще замине", коментира Рачев в ефира на Би Ти Ви.