Когато започне световното първенство по футбол, милиарди хора имат едно общо желание - ако могат, "да влязат в телевизора". Световното по футбол никога не е било просто спортен турнир. То е глобална емоция, която приковава човечеството пред екраните. Прогнозите за Мондиал 2026 звучат грандиозно - очаква се около 6 милиарда души по света да гледат поне част от първенството, като само за финала се предвижда аудитория от над 1,5 милиарда зрители.

А най-големите фенове искат да преживеят всяка секунда така, сякаш са на живо на стадиона - да чуват рева на трибуните, да усещат, че танцуват заедно с публиката, че и техните лица са изрисувани в най-различни цветове, а душата им се радва максимално. Да усещат напрежението преди дузпата, да виждат дори как тревата и въздухът треперят, да виждат изражението на лицето на футболист, сякаш го гледат с очите на съдията, който току-що му показва червен картон. ... Представяли сте си го, нали? Особено във времена, в които AI разгръща пълната си сила и потенциал.

И точно тук технологията променя играта. Защото колкото по-впечатляващ е телевизорът, толкова по-тънка става границата между дома и стадиона. Съвременните AI функции вече не просто показват картина, те анализират съдържанието в реално време, оптимизират звука и образа и превръщат футбола в истинско изживяване "на живо". Отпивайки бира от дивана си, феновете могат да усетят дори вятъра, който развява флагчето на корнера и променя леко траекторията на летящата топка. А нейното движение е кристално плавно. Истинско удоволствие, заслужаващо следваща глътка, ако можете да си позволите да отлепите поглед от магията.

Когато заговорим за световно първенство, има и един въпрос, който вълнува всички. Кой ще стане световен шампион? Когато се върнем към темата как да се чувстваш като световен шампион, гледайки първенство по телевизията, имаме и безусловен отговор, дошъл непосредствено преди Мондиал 2026. Кой е световен шампион при телевизорите? За 20-а поредна година световният №1 в сектора е един и същ. От 2006 г. Samsung заема първото място на световния пазар на телевизори и според пазарното проучване на Omdia, през 2025 г. компанията е имала дял от 29,1%. Този успех затвърждава лидерството на Samsung в областта на премиум, ултраголемите и дисплейните технологии от ново поколение. Samsung е лидер в премиум сегмента (продукти с цена от над 2500 долара) с пазарен дял от 54,3%, благодарение на Neo QLED, OLED и лайфстайл телевизорите. Компанията запазва лидерската си позиция и в премиум сегмент на продукти с цена над 1500 долара с пазарен дял от 52,2%.

Micro RGB е най-новото поколение дисплейна технология на Samsung за 2026 г., която променя начина, по който се възпроизвеждат цветовете. Изключителната яркост, контраст и прецизност водят до 100% покритие на цветовете според стандарта BT.2020 . Технологията беше представена първоначално в 115-инчов модел, а през 2026 г. гамата се разширява с нов 130-инчов флагман и по-достъпни размери от 55 до 100 инча. Усъвършенстваните AI функции пък правят екраните по-интелигентни и по-персонализирани.

През 2026 г. Samsung разширява OLED гамата си с по-широко приложение на технологията Glare-Free в моделите S90H, S95H и S99H, която намалява отблясъците без компромис с точността на изразяване на цветовете и осигурява ясно и комфортно изображение при всякакви условия на осветление – от дневно гледане до вечерни спортни събития. Процесорът с изкуствен интелект пък разпознава дали гледате филми, всекидневни предавания или спорт и настройва картината според предпочитанията. С изглаждането и изострянето на движенията дори и най-скоростната спортна или гейминг сцена изглежда ултра плавна и кристално чиста.

Mini LED телевизорите на Samsung са сред най-големите технологични пробиви в модерното гледане на спорт, защото съчетават огромна яркост, изключително прецизен контраст и впечатляваща детайлност дори и в най-динамичните сцени. Технологията използва по‑малки светодиоди от стандартните LED, за да контролира светлината за истински завладяващо всички сетива изживяване.

С AI Football Mode гледаш футбол с картина и звук, оптимизирани специално за спорта. AI обработката подсилва цветовете, динамичния контраст и яснотата на коментара, така че да следите пасовете без пропуск и да усещате емоцията на стадиона, все едно сте там.

Какъв е конкретният резултат, ако се върнем към потапящото в реалната атмосфера изживяване като гледане на най-желаните спортни събития? Наближаването на най-големия футболен форум доведе до истинска треска сред феновете, а тъй като България е част от Европа, споделяме резултатите от мащабно проучване сред европейските фенове. Според огромен процент (91%) гледането на спорт заедно ги кара да се чувстват част от общност, а близо половината (47%) казват, че е важно с кого гледат.

Повечето фенове в Европа продължават да гледат мачовете у дома, било то със семейството (53%) или с приятели (38%), като някои предпочитат да се наслаждават на шоуто сами. 69% твърдят, че биха посещавали по-често и стадиона, ако условията за гледане и там се подобрят. Цели 84% обаче признават, че качеството на картината и звука има пряко влияние върху удоволствието от мача.

Важната роля на изживяването пред екрана признава и един от най-емблематичните и обичани футболисти в Европа и света - Тиери Анри. Световен шампион с Франция от 1998 г. и европейски шампион от 2000 г., шампион на Англия с "Арсенал", на "Испания" с "Барселона" и на Франция с "Монако", легендарният нападател признава, че футболът е истински празник, когато можеш да се насладиш максимално на изживяването.

„За мен начинът, по който гледаш спорта, е също толкова важен, колкото самият спорт. И ето че виждаме как технологиите могат да превърнат тези моменти в нещо наистина специално – независимо дали гледаш футбол на стадиона или у дома, изживяването винаги е по-добро с телевизор Samsung", признава Тиери Анри.

Сега и Анри, и всички ние насочваме погледите си към сцената, на която очакваме да видим последния танц с националния отбор на най-високо ниво на съвременните великани на играта Кристиано Роналдо и Лионел Меси. Светът иска да види и новите крале - Ламин Ямал, Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Ерлинг Холанд, Винисиус...

Идва най-голямото Световно първенство по футбол в историята. 48 отбора, 104 мача, три държави домакини - САЩ, Канада и Мексико. И цял свят, полудял по магията на футбола. Лудостта на онези, които искат и ще гледат мачовете на живо, няма граници. Най-евтиният билет за финала на Световното струваше 2030 долара. За по-добри места от стандартните се плаща до 6730 долара. Най-скъпият официален билет (с така нареченото Hospitality) достигна рекордните 11 000 долара, а извънземната лудост на вторичния пазар достига нива, където има обявени билети за по близо 30 000 долара, че дори и за близо 1 млн. долара. А някой дори пусна в платформа за препродажба билет от по-ниска категория на цена от 11,5 млн. долара. Може би на майтап. Но знае ли човек, когато финалът наближи и някой все още няма билет... Едно е сигурно обаче - всеки има билет за първокласно изживяване пред телевизора и шанса да се чувства като световен шампион - със Samsung.

А когато световното свърши? Удоволствието остава!

Идва европейското първенство по волейбол с участието на фантастичните български момчета. Билетите и за него привършват и не всеки желаещ ще може да е в залата. Но всеки ще може дори от дома си да "влезе на игрището" през телевизора. С уникалните технически възможности на новото поколение AI телевизори на Samsung изчезва границата между бара и залата, хола и стадиона.