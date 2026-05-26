Пускат пътя Маказа - Комотини до 1 юни

Пътят от Маказа до Комотини ще бъде отворен за движение на автомобили до 1 юни, съобщи гръцкото издание Охронос, позовавайки се на информация от регионалния управител на Източна Македония и Тракия Христодулос Топсидис. Отсечката беше затворена в края на февруари заради активирало се свлачище, а трафикът беше пренасочен по тесен път с много завои през селата Нифея и Пандросос. Решението на местните власти беше да се изгради обход, който да заобиколи проблемния участък. Той е с дължина 500 метра и ще се използва докато се намери постоянно решение на въпроса със свлачището.

Обходният участък вече е асфалтиран, а маркировката е поставена. В момента по трасето се монтират предпазни мантинели и пътна сигнализация. След приключването на дейностите и разрешение от пътната полиция, обходът ще бъде отворен за трафик.