От 27 до 30 май променят движението между 218-ми и 229-ти км на „Тракия“

От утре - 27 май до 30 май /събота/, между 7 ч. и 20 ч., поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-ми и 229-ти км на АМ „Тракия" в посока Бургас. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.