Сарми с липови листа

Рецепта за интересно и много вкусно ястие с леко сладък вкус
КОЙ ГОТВИ
Валя Михайлова предлага интересна и вкусна рецепта за по-различни сарми. “Липовите листа са по-меки и дават леко сладък аромат”, пише ни тя.
ПРОДУКТИ
40–50 липови листа, 1 ч. ч. ориз, 1 глава стар лук, 4 стръка пресен лук, 1 връзка копър, пресен чесън, няколко листа джоджен, 1 ч. л. сол, 1 ч. л. червен пипер, 1/2 ч. л. черен пипер, олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Измиваме добре липовите листа и ги попарваме за кратко в гореща вода, за да омекнат. Нарязваме лука и зелените подправки на ситно. Запържваме лука в олио, добавяме ориза и разбъркваме.
Добавяме подправките и зелените подправки, наливаме малко вода и оставяме ориза леко да набъбне.
Вземаме по едно листо, слагаме малко плънка и завиваме стегнати сармички. Подреждаме ги в тенджера, заливаме с вода и ги притискаме с чиния.
Варим на слаб огън около 40 минути. Поднасяме ги с кисело мляко или с чеснов сос.