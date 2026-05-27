Сарми с липови листа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рецепта за интересно и много вкусно ястие с леко сладък вкус

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова предлага интересна и вкусна рецепта за по-различни сарми. “Липовите листа са по-меки и дават леко сладък аромат”, пише ни тя.

ПРОДУКТИ

40–50 липови листа, 1 ч. ч. ориз, 1 глава стар лук, 4 стръка пресен лук, 1 връзка копър, пресен чесън, няколко листа джоджен, 1 ч. л. сол, 1 ч. л. червен пипер, 1/2 ч. л. черен пипер, олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме добре липовите листа и ги попарваме за кратко в гореща вода, за да омекнат. Нарязваме лука и зелените подправки на ситно. Запържваме лука в олио, добавяме ориза и разбъркваме.

Добавяме подправките и зелените подправки, наливаме малко вода и оставяме ориза леко да набъбне.

Вземаме по едно листо, слагаме малко плънка и завиваме стегнати сармички. Подреждаме ги в тенджера, заливаме с вода и ги притискаме с чиния.

Варим на слаб огън около 40 минути. Поднасяме ги с кисело мляко или с чеснов сос.