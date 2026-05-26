От 27 до 29 май движението при 55-и и 60-и км на магистрала „Тракия“ ще е в една лента

От 27 до 29 май се въвежда временна организация на движение при 55-и и 60-и км на АМ „Тракия" в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик се въвежда за отваряне на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата, съобщиха от АПИ.

На 27 и 28 май дейностите ще се изпълняват от 7 ч. до 20 ч., а на 29 май (петък) между 7 ч. и 12 ч. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът на моторните превозни средства ще се осъществява в активните ленти.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.