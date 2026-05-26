Иван Шишков: Срокът за ремонта на пътя Видин – Враца е 40 дни

Надявам се строителите да спазят ангажимента си да изпълнят ремонта на пътя Видин – Враца и по него да се пътува по-добре. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той провери началото на ремонтните дейности на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца и пое ангажимент за още проверки по трасето. Ще се пътува много добре тогава, когато проектираме и изградим четирилентовия път, който също в момента ни е на фокус да стартира по най-бързия начин, каза още регионалният министър.

Иван Шишков обърна внимание, че има определени обходни маршрути – през Криводол и през Арчар, и строителят ще може да работи спокойно и няма да се затруднява движението при текущия ремонт на трасето, чието състояние в момента определи като позор, съобщиха от регионалното министерство.

При изпълнението му ще се подменя горният слой на асфалтовата настилка. Ако не бяхме спрели движението и бяхме правили ремонт с движение, нито ремонтът щеше да е качествен, нито щеше да е навреме, щяхме да затрудним движението безкрайно много, заяви още той. Ще се ремонтира и частта от Монтана до Видин, заяви министърът.

В отговор на въпрос от медии за започнали, но неприключени ремонтни дейности на отделни пътни трасета, арх. Шишков каза, че има издадена заповед работата в участъците с отнет асфалт да бъде завършена най-бързо. Предстои да започне да се работи по различен начин, като в момента се извършва анализ на изпълнението в различни части на страната, посочи той. И напомни, че републиканските пътища в Северозападна България са в най-лошо състояние. Една част от проблема, че пътната мрежа е безкрайно натоварена, поради това, че няма необходимите магистрали, които да поемат движението, и това води до голяма амортизация на останалите пътища.

Държавата 15 години не можа да си проектира магистралите. Сега ще се наложи за 2 години да се опитаме да проектираме всички магистрали и да дадем фронт да бъдат строени. Не сме забравили за тунела под Петрохан, който е важен за жителите на Монтана и на Видин, заяви министър Шишков. Най-смислено е да влагаме средства в строителството на магистрали, които да поемат тежкия трафик, каза още той. И допълни, че Северозападът заслужава много повече, като напомни, че ангажимент за това е поет по време на предизборната кампания. Сега работим за това да се обърне изключително внимание на целия този регион като развитие на инфраструктурата и тази инфраструктура да се превърне в икономически подем, заяви арх. Шишков.

Министърът бе категоричен, че изграждането на тунела под Петрохан не е химера и колкото и да е труден теренът, може да се направи проект. Ще се търси концесия или публично-частно партньорство. Не можем да си позволим да плащаме от държавния бюджет, но можем да направим, така че да го има. И затова ще направим точно това, каза още Шишков.

„За пътя Мездра – Ботевград предстои много тежък разговор на строителите с мен, не на мен със строителите, а на строителите с мен. Защото си спомням много добре, че последните дни, когато бях регионален министър, одобрявах изменение на подробни устройствени планове заради едно безумно планиране", заяви министърът. И обясни, че промяна в проекта се е наложила за първоначално предвидените в него кръгови кръстовища на едно ниво. „Това довежда веднъж до оскъпяване на един обект, на който първоначално е имал едни разчети. Втори път, дава възможност на строителя да удължава срока до безкрай, защото се оказа, че държавата, когато му е предоставила възможността да строи, не е била готова", посочи арх. Шишков. Той бе категоричен, че държавата вече си е на мястото. Затова ясно ще се уточнят сроковете и оскъпяването, като пари няма да се раздават просто, защото някой ги иска.

Регионалният министър напомни за проблемите с устройствените планове за участъка Монтана – Ружинци. Работата по обекта той определи като безхаберие, защото за да има издаден протокол за откриване на строителна площадка и протокол за спиране на строителството, а е даден аванс на изпълнителя в размер на 1/3 от стойността. „Строителите са граждани на България. Да бъдат така любезни да си построят едната трета аванс, след това ще коментираме пари. Не може да искаш непрекъснато от държавата. Не може държавата да е донор за 10 човека в България", каза министър Шишков. И допълни, че анализ ще покаже кои са били отличниците по получаване на средства за големите инфраструктурни обекти и кой е бил облагодетелстван. „На 15 декември, когато хората свалиха последния редовен кабинет, се гласува решение за индексиране на авансите. Сега разбирате ли защо не искат да строят Монтана – Ружинци? Защото искаха да ни ограбят два пъти. Няма да стане. ", категоричен бе той. и обясни, че трасето Ботевград – Мездра не се строи чрез инхаус и за него се водят отделно разговори. Принципът за плащане по договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата също е различен.

В направената днес от министър Иван Шишков проверка са участвали и народните представители от „Прогресивна България" Георги Митов и Стела Илиева.