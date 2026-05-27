Слънчево време ни очаква на 27 май

Днес ще бъде предимно слънчево. СНИМКА: Pixabay

Днес ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29° и 34°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 12°.

