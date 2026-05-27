Започва строежът на 40-километровия участък от АМ Русе-Велико Търново до Бяла

Изграждането на още 40,14 км от магистралата Русе - Велико Търново, в участъка от Русе до Бяла, започва днес, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Първата копка ще бъде направена на пресечната точка между трасето на бъдещия аутобан и пътя Русе - Кубрат.

АМ Русе-Велико Търново ще е с дължина от 132,84 км, а строителството и е разделено на три участъка: Русе - Бяла (40,14 км), обход на град Бяла (35,4 км), чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла - Велико Търново (57,2 км).

Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

На място ще отиде и регионалният министър Иван Шишков.

От министерството отбелязват, че в момента пътят Русе - Бяла е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места.