ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Танкер с руски петрол за Куба се е отклонил от кур...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22927106 www.24chasa.bg

Испанска супа салморехо кордобес

740

Гарнира се с хамон и яйца

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.КОЙ ГОТВИ

“Идва летният сезон и време за студените супи. Изпращам рецепта за испанската  салморехо кордобес - гъста и питателна”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 3 порции:

1 кг добре узрели домати или 1 буркан/ консерва, 4 филии бял хляб, 2 скилидки чесън, 2 стръка босилек, сол на вкус, 1 с.л. захар, 3 с.л. оцет, 80 мл зехтин

За гарниране:

сварени яйца, хамон, зехтин, босилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Белим доматите, ако са пресни. Слагаме ги в дълбока купа за пасиране. Ако са от консерва, ги прехвърляме в купата .

Прибавяме скилидките чесън, босилека, солта, ако е необходимо, зехтина, оцета и захарта. Всичко пасираме до еднородна смес.

Слагаме начупения хляб и изчакваме 3-4 мин да се напои. Отново пасираме.

Разпределяме в чинии. Гарнираме с половин сварено яйце, но може и настъргано, ситно нарязан хамон, листенца босилек. Поливаме със струйка зехтин.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)