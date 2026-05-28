Испанска супа салморехо кордобес

Гарнира се с хамон и яйца

“Идва летният сезон и време за студените супи. Изпращам рецепта за испанската салморехо кордобес - гъста и питателна”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 3 порции:

1 кг добре узрели домати или 1 буркан/ консерва, 4 филии бял хляб, 2 скилидки чесън, 2 стръка босилек, сол на вкус, 1 с.л. захар, 3 с.л. оцет, 80 мл зехтин

За гарниране:

сварени яйца, хамон, зехтин, босилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Белим доматите, ако са пресни. Слагаме ги в дълбока купа за пасиране. Ако са от консерва, ги прехвърляме в купата .

Прибавяме скилидките чесън, босилека, солта, ако е необходимо, зехтина, оцета и захарта. Всичко пасираме до еднородна смес.

Слагаме начупения хляб и изчакваме 3-4 мин да се напои. Отново пасираме.

Разпределяме в чинии. Гарнираме с половин сварено яйце, но може и настъргано, ситно нарязан хамон, листенца босилек. Поливаме със струйка зехтин.