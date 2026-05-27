Конкурс Къща на годината на списание "Идеален дом" категория "Обществен интериор" (снимки)

Идеален дом

1144

Винарна Месембрия
студио MESS
снимки арх. Александър Стойчев

Принос за чудесната атмосфера в ресторанта има интериорът, дело на младия екип на Студио MESS - архитектите Христо Тритаков, Яни Бъчваров, Милица Андреева и Моника Кацарска. Успехът им е както в иновативния подход, така и в респекта, проявен към неповторимата в световен мащаб история и селищна обстановка на Несебър.


Културен център и галерия "Вихрони"
арх. Ева Попнеделева и студио "Вижън Консълтинг"
снимки Асен Емилов
Дъщерята на професор Вихрони Попнеделев, арх. Ева Попнеделева проектира цялостното обновяване и надстрояване на съществуващата сграда, за да се създаде жив и вдъхновяващ комплекс.

Бар Sky Bonsai
CAST Studiо
снимки DSР studiо
Проектът впечатлява не само с гледката, която се разкрива през витрините му. Централният елемент в интериора е вътрешната градина, в която се издига жив бонзай - сърцето на пространството.

Офис
студио Design side
снимки Минко Минев
Концептуалният дизайнер Анна Анчева проектира това работно пространство с неголяма площ с особено внимание към детайла.

Шоурум
студио Ачерно
Благодарение на елегантната обстановка, оформена от студио Ачерно, посетителите попадат в приветлива, почти домашна среда.

