Затвориха едната лента на "Тракия" край Цалапица, изтеглят горял тир

Ще бъде претоварена и превозваната стока, всичко това ще отнеме часове

Движението в района на 109 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, малко преди отбивката за Цалапица, се осъществява само в лявата пътна лента, съобщиха от МВР.

Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 ч. днес се е запалил. При инцидента няма пострадали.

Предстои да бъде претоварена и превозваната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд.

На място има екипи на Областното пътно управление и сектор "Пътна полиция"