НИМХ: Чакайте бури и градушки по-късно днес. Жълт код в 11 области

Жълт код за силен вятър, за интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки издаде днес общо за 11 области на страната Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Предупреждение от първа степен (жълт код) за силен и поривист северозападен вятър е обявен за днес в четири области от Западна България - Видин, Монтана, Враца и Благоевград, уточнява БТА.

За седем области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, за гръмотевични бури и градушки. Това са областите - Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Очакваните количества на валежите, локално, са до достигнат до 30-35 литра на квадратен метър.

Днес с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България - от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки, поясняват от НИМХ.

Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните райони, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, а за София - около 25 градуса.