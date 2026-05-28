Конкурс Къща на годината на списание "Идеален дом" категория апартаменти (първа част)

Номиации:

Силвия Харизанова, студио Интериоро

Дамско очарование с цветни акценти

снимки Атанас Згурев

Млада дама иска в новия й дом да преобладава спокойна атмосфера с ненатоварващи елементи, но с изразен собствен образ. Изискването й е да има обособено работно място, заради характера на нейната професия.

арх. Анна Коласанте

Пастелна импресия на крачка от парка

снимки Огнян Стойнев

Този потънал в мека светлина дом е резултат от сериозно преустройство, при което голям апартамент на цяла плоча е разделен на два тристайни.

Сибила Калафатова

Каменна интрига в мезонета

снимки Димо Димов

Апартаментът заема последните два етажа от нова кооперация. Концептуалния му замисъл е свързан с внушителната антична крепост, намираща се в близост до сградата.

арх. Велина Караиванова, арх. Калин Баръмски, PHOBIA Architects

Огледални отражения и щедра светлина

снимки студио Бленда

Апартаментът е разположен в сграда, построена през 1936 година в центъра на София. За неговата реновация някога самостоятелната кухня е приобщена към обединеното пространство на дневната.

Десислава Лазарова

100 нюанса сиво плюс светъл дъб

снимки Пламен Андреев

Предизвикателството на този инвестиционен имот е, че неизвестният към момента на проектирането обитател трябва да бъде впечатлен от удобствата и визията на дома.

aрх. Дарина Василева, арх. Станислава Марковска, Aлгоrithm

Мека палитра, арки и хайтек решения

снимки студио Бленда

Дом-мечтата за младо семейство, с достатъчно място за всеки с преобладаващи топли земни тонове, полуарки и овали.