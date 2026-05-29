Кейк с череши

Бърз и лесен десерт
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Дойде и сезонът на черешите. Не пропускайте да си направите този вкусен кейк”, ни пише Виолета Василева.
ПРОДУКТИ
2 яйца,
1 ч.ч. захар,
2-3 с.л. кисело мляко,
500 г череши,
1 пакет масло (125 г.),
1 бакпулвер,
1 и 1/2 ч.ч. брашно
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разбиваме в купа добре маслото със захарта. Прибавяме яйцата, киселото мляко и брашното, смесено с бакпулвера.
Разстиламе получената смес в намазнена тавичка или покрита с хартия за печене и отгоре нареждаме черешите, изчистени от костилките.
Печем сладкиша в умерена фурна до готовност, проверяваме с дървен шиш. По желание поръсваме с пудра захар.