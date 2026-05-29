Кейк с череши

1144

Бърз и лесен десерт

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Дойде и сезонът на черешите. Не пропускайте да си направите този вкусен кейк”, ни пише Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

2 яйца,

1 ч.ч. захар,

2-3 с.л. кисело мляко,

500 г череши,

1 пакет масло (125 г.),

1 бакпулвер,

1 и 1/2 ч.ч. брашно

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме в купа добре маслото със захарта. Прибавяме яйцата, киселото мляко и брашното, смесено с бакпулвера.

Разстиламе получената смес в намазнена тавичка или покрита с хартия за печене и отгоре нареждаме черешите, изчистени от костилките.

Печем сладкиша в умерена фурна до готовност, проверяваме с дървен шиш. По желание поръсваме с пудра захар.

