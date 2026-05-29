Високи температури, но с облаци и дъжд през почивните дни

Топло време с температури до 30 градуса, но с облаци, дъжд и тук-там гръмотевични бури се очакват през последните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието до 14 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. Около обед над източните райони ще се заоблачи. Късно следобед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по Южното Черноморие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в по Черноморието до 23 градуса. За София очакваната минимална температура ще е14 градуса, а максималната 24 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието до 14 градуса. Денят ще започне със слънце. Бързо от запад на изток ще се заоблачава. Следобед са възможни превалявания по Южното Черноморие и над Родопите. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по Черноморието до 27 градуса. За София очакваната минимална температура е 8, а максималната 25 градуса.

Над планините ще е ветровито,

следобед със значителна облачност. Билата и върховете временно ще бъдат закрити от облаци.

Вятърът над 2500 м ще бъде от северозапад с пулсове до 60 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 4 до 7, а на 1500 м - от 11 до 14 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Следобед се очакват превалявания.

В неделя минималните температури ще бъдат от 11 до 15 градуса, по Черноморието до 15 градуса. Над страната ще има разкъсана облачност. С подсилен дневен ход следобед ще се заоблачава. Следобед са възможни краткотрайни валежи с прегърмявания в Централна Дунавска равнина и в южните райони. Южно от Благоевград се очакват силни гръмотевични бури. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, в по Черноморието до 25. За София очакваната минимална температура ще е 12, а максималната 25 градуса.

Над планините ще е ветровито, следобед със значителна облачност и гръмотевични бури. Вятърът леко ще отслабне, пулсовете ще са до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 1 до 5, а на 1500 м - от 12 до 15 градуса.

В понеделник над страната ще премине хладна вълна, с валежи с проливен хактер и силни гръмотевични бури. Над северните части от страната и

в Тракия може да паднат силни градушки

Във вторник слабо ще захладнее. Ще превалява главно в Южна България.