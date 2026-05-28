Отвориха пътя Маказа - Комотини

Главният от Маказа за Комотини вече е отворен след като в края на февруари част от трасето пропадна заради свлачище, а автомобилите бяха пренасочвани по обиколен общински път.

Автомобилите преминават по допълнително изграден обход, който заобикаля засегнатия участък. Той е асфалтиран и са поставени мантинели, вертикална и хоризонтална маркировка. Има ограничение на скоростта за преминаващите по обхода автомобили.

Отклонението ще се използва докато се намери начин да се спре свлачището, прекъснало основния път.