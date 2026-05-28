ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на “Кристъл Палас” искат статуя на Оливер...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22935332 www.24chasa.bg

Отвориха пътя Маказа - Комотини

Ненко Станев

[email protected]

1404
Обходният участък, който заобикаля свлачището на пътя Маказа - Комотини. СНИМКА: ОХРОНОС

Главният от Маказа за Комотини вече е отворен след като в края на февруари част от трасето пропадна заради свлачище, а автомобилите бяха пренасочвани по обиколен общински път.

Автомобилите преминават по допълнително изграден обход, който заобикаля засегнатия участък. Той е асфалтиран и са поставени мантинели, вертикална и хоризонтална маркировка. Има ограничение на скоростта за преминаващите по обхода автомобили.

Отклонението ще се използва докато се намери начин да се спре свлачището, прекъснало основния път.

Обходният участък, който заобикаля свлачището на пътя Маказа - Комотини. СНИМКА: ОХРОНОС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание