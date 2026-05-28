Променят движението на трамваи в София заради ремонт на релсов път на пл. „Възраждане"

Променя се организацията на движението за извършване на ремонт на релсов път по линии № 8, 10 и 13 на пл. „Възраждане" в София.

От 31.05.2026 г. (нeдeля) до 24.00 часа на 04.06.2026 г. (четвъртък), се въвежда временна организация на движение на част от градския транспорт във връзка с ремонт на релсов път. Движението на превозните средства се променя съответно:

Трамвайна линия № 1 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов" до надлез „Надежда" по маршрут, както следва: от ж.к. „Иван Вазов" по действащия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев"/бул. „Александър Стамболийски", направо по бул.„Христо Ботев", Централна ж.п. гара и наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза" до надлез „Надежда", двупосочно.

Трамвайна линия № 8 ще се движи от ж.к. „Люлин 5" до Централна ж.п. гара, както следва: от ж.к. „Люлин 5" по маршрута до площад „Възраждане", през площад „Възраждане" по маршрута на трамвайна линия № 3, наляво по бул. „Христо Ботев", надясно по ул. „Струга", наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза", наляво по бул. „Христо Ботев" и по маршрута до ж.к. „Люлин 5".

Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут от метростанция „Витоша" до ж.к. „Западен парк" по маршрут, както следва: от метростанция „Витоша" по действащия маршрут до кръстовище ул. „Алабин"/бул. „Витоша", надясно по бул. „Витоша", бул. „Княгиня Мария Луиза", Централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев", пред площад „Възраждане" по маршрута на трамвайна линия № 3 и по бул. „Александър Стамболийски" по маршрута до ж.к. „Западен парк", двупосочно.

Трамвайна линия № 13 ще се движи по маршрут от метростанция „Витоша" до гара „Захарна фабрика" по маршрут, както следва: от метростанция „Витоша" по действащия маршрут до кръстовище ул. „Алабин"/бул. „Витоша", по бул. „Витоша", бул. „Княгиня Мария Луиза", централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев", надясно пред площад „Възраждане" по маршрута на трамвайна линия № 3 и по бул. „Александър Стамболийски" по маршрута до гара „Захарна фабрика", двупосочно.