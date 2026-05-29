Православен календар за 29 май

Св. Александър, патр. Александрийски. Св. мчца Теодосия девица (Отдание на Възнесение)

Св. Теодосия била родена в Цариград. От малка била отгледана и възпитана в любов към Бога. След смъртта на баща майката я дала в манастир. Голямото си наследство девойката употребила за украса на храмове и подпомагане на бедните. Пострадала мъченически заради защита на светите икони, като в продължение на седем дни й нанасяли по сто удара. На осмия ден Теодосия била влачена по града, хулена и оскърбявана и накрая умряла от жесток побой.