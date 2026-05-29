Проф. Георги Рачев: Слънчев уикенд, топъл дъжд на 1 юни следобед

Май си отива, нормално дъждовен и малко по-хладничък. Утре е черешова задушница, покрай нея напомням за един израз - "черешови води". Това е почти половината от оттока на големите реки, едни кафяви води, които идват и си отиват. Няма интензивни валежи като при топенето на снеговете, разливите ще имат локален характер. Това заяви проф. Георги Рачев в прогнозата си за времето в първата десетдневка на юни по Би Ти Ви.

Уикендът ще е слънчев, а следващата седмица ще е доста топла, което е нормално за сезона. Утрото на 1 юни ще е свежо и с много слънце, следобед са възможни валежи, предсказа проф. Рачев.

София ще е със свежо и приятно време, затоплянето ще е от неделя. Хората, които отиват за гъби в Родопите да имат едно наум за валежи, посъветва известният климатолог.

Пловдив следващата седмица ще е гореща с температури до 30-31 градуса, същото очаква и Русе. В следобедните часове възрастните трябва да са под дебела сянка.

Следващата седмица в Смолян ще е около 25 градуса, с възможности за следобедни валежи.

Температурата на морската вода ще мине 20 градуса. В Бургас и Варна ще е много топло и приятно за плаж.