ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22937674 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: Слънчев уикенд, топъл дъжд на 1 юни следобед

696
Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

    Май си отива, нормално дъждовен и малко по-хладничък. Утре е черешова задушница, покрай нея напомням за един израз - "черешови води". Това е почти половината от оттока на големите реки, едни кафяви води, които идват и си отиват. Няма интензивни валежи като при топенето на снеговете, разливите ще имат локален характер. Това заяви  проф. Георги Рачев в прогнозата си за времето в първата десетдневка на юни по Би Ти Ви.

Уикендът ще е слънчев, а следващата седмица ще е доста топла, което е нормално за сезона. Утрото на 1 юни ще е свежо и с много слънце, следобед са възможни валежи, предсказа проф. Рачев.

София ще е със свежо и приятно време, затоплянето ще е от неделя. Хората, които отиват за гъби в Родопите да имат едно наум за валежи, посъветва известният климатолог.

 Пловдив следващата седмица ще е гореща с температури до 30-31 градуса, същото очаква и Русе. В следобедните часове възрастните трябва да са под дебела сянка.

Следващата седмица в Смолян ще е  около 25 градуса, с възможности за следобедни валежи. 

Температурата на морската вода ще мине 20 градуса. В Бургас и Варна  ще е много топло и приятно за плаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)