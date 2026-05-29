Движението в района на търговищкото село Дралфа е в едната лента заради катастрофа

Движението в района на търговищкото село Дралфа се извършва в едната лента заради катастрофа. По първоначални данни няма сериозно пострадали хора, товар е разпилян на пътното платно, каза за БТА дежурният в Областното пътно управление.

Инцидентът е станал тази сутрин. Товарен камион е катастрофирал, на пътното платно има разсипано зърно - царевица. Причините се изясняват. Трафикът в посока Търговище се отклонява по обходен маршрут: Дралфа - Чудомир - Бистра - Давидово - Търговище - Подгорица, информират от Агенция "Пътна инфраструктура".

Екипи на полицията са на място и регулират движението. Извършва се оглед. Създадена е организация за прибиране на разпиления товар, освобождаване на участъка и нормализиране на движението.