По планините е слънчево със слаб вятър, подходящо е за туризъм

Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е слънчево, на места с умерен вятър в района на Стара планина, вр. Ботев и Родопите. На връх Ботев има преминаваща мъгла, добавиха от ПСС. На останалите места е слънчево, има слаб вятър.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти в планините, казаха от спасителната служба.

Преди обед над планините в източната половина от страната облачността ще е значителна и на отделни места там ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево, показва прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.