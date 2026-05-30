Юни идва с 31°, порои и градушки, тръгва си пак с жега

Дъжд 2 пъти над нормата в първите две десетдневки

Очакват се големи гръмотевици с настъпването на астрономическото лято

Юни ще започне с динамично време, порои и градушки в Западна и в Северна България. От 1-и до 5-и интензивни дъждове (около 40-60 л/кв. м) се очакват в западните и в централните райони.

Дневните температури обаче ще са високи - от 29 до 31 градуса. Средните максимални през цялата първа и втора десетдневка на юни ще са с 1 до 2 градуса над нормата - от 26 до 30°, и

около нормалните през третото десетдневие

Ще вали повече в началото на първата и втората десетдневка, като се очаква количествата дъжд да са близо 2 пъти над климатичните норми за западните и северните райони и около нормите за Източна България. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

От 6 до 8 юни се очаква още по-голяма жега - до 33° в традиционно най-топлите части от страната.

От 9-и до 11-и ще вали в цялата страна, по-силно в западните райони. Има условия за силни гръмотевични бури и градушки.

Нови превалявания, придружени от активна гръмотевична дейност, се очакват от 11 до 13 юни, главно в източната половина. Очаква се и леко захлаждане - температури под 28 градуса.

От 14 до 17 юни следва затопляне с

температури, надвишаващи 33 градуса

Ще се задържи предимно слънчево, с превалявания в планините на югозапад.

В периода от 18 до 20 юни интензивни валежи - около 40-60 л/кв. м, се очакват в северната половина от страната.

През третата десетдневка валежите с летен характер ще бъдат често явление. Това е първият летен месец, като тази година ще посрещнем лятото на 20 юни. Но и с настъпването му времето ще е динамично. В периодите от 21 до 22 юни и от 29 до 30 юни има условия за силни гръмотевични бури, както и такива за градушки.

От 23-и до 28-и ще има повече слънце с температури от 30 до 35°.

Средните климатични максимални температури за юни са между 25 и 28 градуса, а средните минимални - между 13 и 15. Обичайният валежен период е именно от 1 до 21 юни. Това е и най-дъждовният месец в годината за по-голямата част от страната със средни валежи между 48 и 130 л/кв. м. Причината е честото нахлуване на хладен и влажен океански въздух. При такава обстановка падат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици, а градушките са често явление. Те не са разпределени равномерно, но

всяка година градушка засяга над 2000 населени места

в България и нанася щети върху около 2,5 млн. дка обработваема земеделска площ. Най-често се случва по линията Видин - Свиленград, а в източната половина от страната град пада сравнително рядко. Силни градушки е имало през 1966, 1978, 1971 и 1995 г.

В столицата пък още се помни градушката от 26 юни 2002 г., когато ледени късове колкото орех потрошиха много коли.

Друго много

опасно юнско явление е смерчът,

познат още като торнадо и тромб. Представлява фуниеобразен вихър с вертикална ос, в който скоростта на вятъра надвишава 200 км/ч. В нашата страна рядко се създават условия за образуване на смерч, но има описани случаи. На 1 юни 1906 г. във Варна са паднали много риби, пренесени от образуван над морето смерч. Малко хора знаят, че местността Ветровала на Витоша дължи своя облик и наименование именно на смерч. Той се е разразил в следобеда на 14 юни 1956 г. и е изкоренил вековни дървета от площ във формата на правоъгълник със страни 300 на 1200 м. На 19 юни 1978 година около селата Блажево и Висока могила, Дупнишко, смерч отнася покривите на много къщи и селскостопански постройки.

Ако на Петровден духа, по Коледа ще вали сняг

Каквото е времето през юни, такъв ще е декември, казва народната метеорология. Тя “гадае” времето по небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията.

Според предаваното през поколения познание на стопаните, когато на Еньовден (24 юни) овчарското куче лежи свито на кълбо, ще има много студена зима. Ако е проснато, зимата ще е мека. Ако пък на Петровден (29 юни) духа вятър, по Коледа ще вали сняг.

Рекордът: 42° в Плевен

Най-високите юнски температури у нас са били между 35 и 40 градуса. Рекорда държи Плевен с измерени 42°. В Русе са отчитани 41, а в Панагюрище и Образцов чифлик - 40 градуса.

При по-чувствителните застудявания минималните температури са падали до 3,8 градуса. Най-студено през юни е било в Трън - минус 1 градус, Самоков - 0, Разград, Чирпан и Казанлък - 2 градуса.

В София най-студено е било на 3 юни 1918 г., когато са отчетени 4,2 градуса, а най-топло на 27 юни 1982 г.- 37,2 градуса.

Без магнитни бури

През повечето дни слънчевата активност ще бъде слаба. Земното магнитно поле ще бъде с повишен интензитет от 9 до 12 юни и в средата на месеца - от 22-и до 25-и. Условия за геомагнитна активност има около 10 и 11 юни. Като цяло обаче на Балканите магнитни бури не се очакват.