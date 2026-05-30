Контрасти и отражения в компактeн апартамент

Млада двойка вече се радва на собствен дом и очаква в него да е заобиколена от удобна и елегантна обстановка.

Тъй като пространството не е голямо, екипът на Object Design Studio залага на минималистичната естетика с някои по-топли елементи.

Aпартаментът е в престижен жилищен комплекс. Основната концепция на студиото стъпва върху съвременната стилистика, но пречупена през изявени детайли, внасящи така търсения уют на обитаването. Пространството е решено в

балансирана комбинация

от естествено дърво, меки

текстури и черен камък

Резултатът от тази игра на контрасти е елегантната хармония, която излъчва интериорът.

В дневната зона централно място заема модулният диван в неутрална светла тоналност. Щедрите му форми и меките материи приканват към почивка и споделени моменти. Кръглата маса от дърво и светлата дамаска и килим в деликатен меланж допълват къта за почивка.

Телевизионната стена е едновременно функционална и скулптурна. Тя съчетава черен мрамор, вградено осветление и стъклени витрини, които приютяват книги, аксесоари и лични истории. В модула под телевизора е интегрирана етанолова камина - още един детайл, който придава истински “домашен” характер на дневното пространство.

Въпреки ограничената площ дизайнерът Тодор Тодоров е намерил възможност да оформи кухненски кът, който съчетава функционалност и естетика, вписващи се в общата интериорна визия. Готварската зона е отделена зад малък остров, поемащ котлоните, докато другите електроуреди са вградени в колони зад него. Хитроумно решение с голямо огледало визуално разширява тесния кухненски ъгъл.

В целия интериор дизайнерът прилага съзнателно този находчив трик – виждаме го и в мокрото пространство. Тук кръглото огледало се отразява в огледалната стена. Така отново

се постига илюзия за повече

дълбочина и светлина

Оформлението на банята продължава цялостната линия на жилището – с топли дървесни текстури, контрастиращи с черните каменни повърхности.

Въпреки неголямата си площ от 70 квадратни метра компактният апартамент е изпълнен с характер и модерна енергия.

Успешно е осъществена главната цел на проекта – интериорът да отразява личността и начина на живот на своите млади обитатели и да ги прави щастливи в новия им дом.

