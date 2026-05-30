Слънчево време ни очаква на 30 май, температурите ще са между 24 и 29 градуси

Днес над страната ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в София - около 24°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. По северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Преди обяд над планините ще преобладава слънчево време, след пладне главно над Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.