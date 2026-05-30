Черешова Задушница е

Днес е Черешова задушница, която се отбелязва в съботния ден преди големия християнски празник Петдесетница

Черешовата задушница е свързана с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък. Православната църква е установила на този ден специално богослужение в памет на починалите християни. Тази обща панихида познаваме като Черешова задушница.

На този ден чрез богослужението в църквата измолваме прошка от Бога за нашите покойници. Живите се молят за отминалите от този свят, защото телесната смърт не прекъсва единството между вярващите.

В памет на покойниците, наред с молитвите, от нас се изискват и дела на благотворителност. "Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост" - четем в Библията.

Благотворителен характер имат и общите трапези, които вярващите правят на Черешова задушница. Приготвят се жито, хляб, вино, плодове и други храни, които се раздават. Житото символизира възкресението, а хлябът - Иисус Христос.

На Черешова задушница християните посещават гробовете на близките си покойници, почистват ги и прекадяват, преливат ги с вода и с червено вино. Запалват свещ и раздават житото, хляба и първите череши, дали името на тази панихида.

Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия

Разпространението на арианската ерес принудило Исакий да се опита да вразуми император Валент - привърженик на арианството. Светецът му предсказал, че няма да се върне жив от войната с готите, ако не прекрати преследването на християните. Валент останал непоколебим и загинал. Теодосий Велики върнал мира в Църквата. Тогава преп. Исакий построил манастир край Цариград.

Празнуват: Емил, Емилия, Емилиан, Ема (или на 8 август, или на Архангеловден)