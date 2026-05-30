Нормален трафик на всички ГКПП

Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта си, информира БТА.

Информацията е към 6 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния, на граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) по границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.