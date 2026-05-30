Добри условия за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, но все още има снежна покривка по северните склонове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между минус един и 11 градуса. Има слаб вятър.

Планинските спасители са оказали помощ на двама туристи през изминалото денонощие. При единия случай е постъпил е сигнал за инцидент на екопътека „Невястата“ над Смолян за жена с чупен крак. Друг сигнал е получен за мъж в тежко състояние на връх Ботев, който е транспортиран до спешна помощ, допълниха от ППС на БЧК.