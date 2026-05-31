Добри условия в планините, разкъсана облачност към обяд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Температурите са високи в планините в цялата страна – между 12 и 16 градуса. По обяд се очаква разкъсана облачност над цялата страна, затова от ПСС препоръчват на туристите да слязат в по-ниските части на планините, пише БТА.

През нощта е имало акция на Витоша в района на заслон „Кикиш", информираха от ПСС. По време на младежки купон в планината е изчезнало момиче. След около час и половина то е било намерено на 50 метра от заслона, уточниха от спасителната служба.