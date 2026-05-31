Температурите скачат до 32 градуса, но идват нови бури

През нощта значителна ще е облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северозапад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в Североизточна България и в централния и източния участък на поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северозапад; ще е слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24°-26° в Североизточна България до 30°-32° на места в Горнотракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. В София максималната температура ще бъде около 27°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който по-късно през деня ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето - променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Във вторник ще бъде малко по-хладно, но вятърът ще се ориентира от запад-югозапад, в сряда - от юг-югозапад, и слабо ще се затопли, съобщи БТА.