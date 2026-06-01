Пролетна супа с киселец и маруля

Поднася се с лют червен пипер
КОЙ ГОТВИ
Жана Стоянова ни изпраща рецептата за пролетна и много лека супа, която е разтоварваща, но витаминозна.
ПРОДУКТИ
1 купа киселец
1 маруля
3 моркова
1 глава кромид лук
2-3 с.л. смес от сушени зеленчуци
2-3 с.л. олио
2 с.л. ориз
1 шепа фиде
сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Поставяме в тенджера около 2 литра вода да заври. Нарязваме всички зеленчуци.
Слагаме във врящата вода първо сушените зеленчуци и олиото. След тях поставяме морковите и лука.
Добавяме след десетина минути измития ориз, киселеца и марулята. Накрая добавяме и фидето.
Сервираме супата поръсена с лют пипер по желание.