Пролетна супа с киселец и маруля

КОЙ ГОТВИ Жана Стоянова

Жана Стоянова ни изпраща рецептата за пролетна и много лека супа, която е разтоварваща, но витаминозна.

ПРОДУКТИ

1 купа киселец

1 маруля

3 моркова

1 глава кромид лук

2-3 с.л. смес от сушени зеленчуци

2-3 с.л. олио

2 с.л. ориз

1 шепа фиде

сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Поставяме в тенджера около 2 литра вода да заври. Нарязваме всички зеленчуци.

Слагаме във врящата вода първо сушените зеленчуци и олиото. След тях поставяме морковите и лука.

Добавяме след десетина минути измития ориз, киселеца и марулята. Накрая добавяме и фидето.

Сервираме супата поръсена с лют пипер по желание.