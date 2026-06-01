Православен календар за 1 юни

Свети Дух. Св. мчк Юстин Филoсоф. Св. мчци Юстин и дружината му

Св. мчк Юстин Философ - един от бележитите философи през II в. след Христа, бил родом от Сирия.

Съчиненията му били пълни с мъдрост, пламенна вяра и в защита на християните, преследвани несправедливо и предавани на смърт.

По клеветнически донос св. Юстин и шестима негови ученици били заловени, мъчени и умъртвени по времето на император Марк Аврелий. Църквата почита св. Юстин като покровител на рода на философите и всички, търсещи истината.