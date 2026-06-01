От 1 до 5 юни частично ограничение на движението по магистрала „Струма“

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

От 1 до 5 юни между 8:00 ч. и 17:00 ч. за обновяване на пътната маркировка поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала (АМ) „Струма" при изхода на София – от км 0 до 10-ия км. Трафикът ще бъде пренасочван в свободните ленти, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Предстои полагане на маркировка и по отсечки от път III-6004 Байлово – Смолско (от км 18 до км 31), по път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан (от км 0 до км 16) и по път III-1001 от разклона с път I-1 до Горно Камарци и до разклона с път I-6, допълниха от АПИ.

От агенцията апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали участници в движението.

Миналата седмица завърши монтажът на дюбелите и армировката на Дунав мост при Русе, съобщиха от АПИ.

