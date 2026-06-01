ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жителите на Хамбург не пожелаха олимпиада

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22954853 www.24chasa.bg

Спират топлата вода във всички микрорайони на „Люлин“ от 15 до 21 юни

1064
От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. „Люлин".

От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. „Люлин", съобщи „Топлофикация София" на интернет страницата си.

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителна централа „Люлин" и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни.

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон, посочват от „Топлофикация София".

От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. „Люлин".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!