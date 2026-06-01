Конкурс Къща на годината на списание Идеален дом категория апартаменти (втора част)

Идеален дом

1004

арх. Ивета Попова, АТГ дизайн
Сцени на дизайн в мезонета
снимки Минко Минев
Богатство на материали и точен избор на интериорни изразни средства предопределят експресивната картина в този нов апартамент на две нива.

Десислава Ананиева, Стил Билд Груп
Интрига около острова
снимки Атанас Згурев
Функционалното жилище е оформено с декоративна мазилка, поръчкова корпусна мебел и спокойна стилистика. В отворената дневна централно място заема елегантният и щедър кухненски остров.

арх. Иванка Ранчева, арх. Георги Гърчев

студио А17
След трансформацията - гъвкаво решение с повече светлина
снимки Пламен Андреев
Архитектурният екип има задачата да преустрои 40-годишно жилището и да го направи удобно и съответстващо на съвременния начин на живот. Преустройството добавя повече простор и светлина, които не са достигали.

арх. Иван Александров, Надежда Димитрова

Dada Project Studio
Оригинална версия с мебели от ламарина и "плуваща" маса
снимки Стефан Дончев
Младият собственик е отворен към оригиналните визуални решения, в унисон с характерния стил за дизайнерското студио. Резултатът е нестандартна цветова гама от черно и петролено-синьо в комбинация с обзавеждане от метал.

Татяна Станчева, Tanne Design
Хармоничен аранжимент с дизайнерски акценти
снимки Ники Канделеро
За да постигне желания съвременен образ и максимален комфорт за четирима, дизайнерката залага на единна концепция за преливащи се пространства в жилището.

Силвия Харизанова, студио Интериоро
Две в едно - като къща на 2 етажа с веранда
снимки Атанас Згурев
Този проект демонстрира как от два апартамента един над друг се получава доста сполучлива илюзия за къща вместо обичаен апартамент на две нива.

