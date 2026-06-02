Здравословен овесен пай

КОЙ ГОТВИ

"Иска ви се нещо сладичко, но се опасявате от многото калории? Този овесен пай с ябълки и моркови е перфектният избор. Приготвен е с овесени ядки, прясна ябълка и сочен морков. Бърз, лесен за приготвяне и идеален за закуска. Или просто здравословен десерт. Защо е за предпочитане? Защото е без рафинирана захар и бяло брашно. Подсладен е с естествени подсладители и е богат на фибри. Пече се за по-малко от час и е само с 15 минути време за подготовка", ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

200 г фини овесени ядки

200 г кисело мляко

3 яйца

1 к.ч. еритрол

60 мл зехтин

1 голям морков

2 средно голeми ябълки

50 г стафиди

1 щипка сол

1 щипка канела

3 ванилии

1 бакпулвер

за намазване на тавата - 1 с.л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме с помощта на миксер много добре яйцата с еритрола. Към тях слагаме мазнината и млякото. Лъжица по лъжица добавяме овесените ядки, а след тях солта, канелата, ванилиите и набухвателя. Разбиваме всичко до хомогенна смес. Спираме миксера и го отстраняваме.

Изсипваме обелените и нарязани на кубчета морков и ябълки и накиснатите и добре изцедени стафиди. Разбъркваме внимателно с лъжица. Приготвяме правоъгълна тава с размери 25/20 см.

Намазваме дъното ѝ със зехтин. Печем пая в предварително загрята на 180 градуса фурна и в продължение на 50 минути. Оставяме го да се охлади напълно и едва тогава го нарязваме.