Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Информация за състоянието на републиканските пътища

към 17:30 часа на 01.06.2026 г.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта над Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места – предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно е и да прегърми. Над южните райони от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен, в Източна България – изток-югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Стара Загора:

Движението от км 156+000 до км 208+000 посока София се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

Движението от км 208+000 до км 229+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км от 272+000 до км 277+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 03.06.2026 г;

Движението в участък от км 272+590 до км 277+670 се осъществява двупосочно в едно платно посока Бургас поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. На ПВ „Ямбол" ограничава се движението на пътна връзка Ямбол – София. Движението в участъка се регулира с пътни знаци. Срок до 03.06.2026 г.

Движението в участъка от км от 282+000 до км 287+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 03.06.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.06.2026 г.

АМ „Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 05.06.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 „Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София – Варна и две ленти посока Варна – София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 05.06.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Летище" – надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Област Шумен:

Движението в посока София от км 350+000 до км 363+000 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ „Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

Област Перник:

Движението по АМ „Струма" в участъка от км 19+500 до км 27+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка в часовия диапазон от 08:00 ч. до 17:00 ч. Поетапно ще бъдат ограничени за движение активните ленти на дясно платно посока Кулата и на ляво платно посока София като движението ще се осъществява в свободната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци съгласно ВОБД. Срок до 04.06.2026 г.

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.06.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ „Струма" при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ „Даскалово" на АМ „Струма", както следва: - Входът от гр.София по АМ „Струма" към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи). – Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ „Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г

Област Благоевград:

Движението по АМ „Струма" при км 137+740 посока Кулата в района на Струмяни се осъществява в изпреварващата лента и ограничение на скоростта до 90 км/ч., като се ограничава активната лента, поради ремонтни дейности на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Движението се регулира от пътни знаци съгласно ВОБД. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 08:00 ч. на 04.06.2026 г.

Движението в участъка от км 97+500 до км 104+300 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103+300. Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ „Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I-1 „София – Кулата" до п.в. „Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 20:00 ч на 02.06.2026 г.;

Движението в участъка Ново Кономлади – Марикостиново от км 159+000 до км 163+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене и храстене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.

АМ „Марица": няма въведени ограничения.

АМ „Черно море": няма въведени ограничения.

АМ „Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Проходи:

- „Върбишки" – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки" – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Пампорово" – затворен за всички МПС;

- „Котленски" – отворен за всички МПС;

- „Печинско" – отворен за всички МПС.

- „Превала" – отворен за всички МПС.

- „Предел" – отворен за всички МПС

- „Приморски" – отворен за всички МПС.

- „Републиката" – отворен за всички МПС;

- „Ришки" – отворен за всички МПС;

- „Рожен" – отворен за всички МПС;

- „Айтоски" – забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево – Айтос.;

- „Вратник" – отворен за всички МПС;

-„Троянски" – отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропускателен режим през 30 мин.

- „Дюлински" – забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан" – забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Твърдишки" – забранен за МПС над 10 т;

- „Шипка" – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция:

Област Видин, Монтана и Враца:

Движението по път I-1 в участъка Видин – Враца се ограничавано поетапно поради извършване на ремонтни дейности.

В област Видин ще се ремонтира участъкът между Димово и Белотинци от км 47 до км 73. В област Монтана строителни дейности ще се извършват в участъците Белотинци – Смоляновци от км 73 до км 81 и между обходния път на гр. Монтана и с. Сумер от км 112 до км 125. В област Враца се работи в отсечката при с. Краводер от км 125 до км 133, както и в 2-километров участък от обхода на гр. Враца при входа на града от км 140 до км 142.

При изпълнение на ремонтните дейности в участъка между Монтана и Враца движението ще бъде изцяло ограничено. Превозните средства ще се пренасочват по следните обходни маршрути:

За леки автомобили до 3,5 т: от път I-1 в района на с. Крапчене по път III-162 Сумер – Стояново – път I-1 Монтана – Враца и обратно.

За МПС над 3,5 т: от с. Крапчене по път II-13 Крапчене – Стубел – Липен – Криводол и по път III-101 Криводол – Враца и обратно.

По време на строителните дейности МПС над 3,5 т, пътуващи към селата Трифоново, Сумер и Бели извор, ще бъдат пропускани по път I-1.

В участъка Видин – Монтана ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т. Движението на леките автомобили до 12 т няма да бъде ограничавано.

Обходният маршрут за МПС над 12 т е по път I-1 до кръстовището при с. Дунавци с път II-11, по път II-11 Симеоново – Ботево – Арчар – Добри дол и по път III-112 Добри дол – Тополовец – Дъбова махала – Славотин – Студено буче – обход на гр. Монтана и обратно. Срок до 30.06.2026 г.

Област Враца:

Движението в участъка Враца – Мездра от км 151+490 до км 161+000 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 30.10.2026 г.

Област София:

Движението по път I-1 гара Яна – Ботевград от км 214+686 до км 237+553 се осъществява поетапно и на участъци в една лента поради извършване на основен ремонт. Срок 28.10.2026 г.

Ограничаване на движението по път I-1 София – Ботевград от км 204+500 до км 209+505, като строителят ще работи в една лента и ще се осигурява достъп на автомобили със специален режим на движение, както и други МПС с локално движение. В участъка от км 204+500 до км 205+220 /отбивката за с. Стъргел/ ще бъде пропускано транзитно движение в посока Ботевград – Стъргел. От страна Ботевград маршрутът е сигнализиран при кръстовището за Врачеш при км 196+685, а от страна на с. Стъргел - при кръстовището за с. Стъргел при с. Горно Камарци. Предвидени са знаци при кръстовището за яз. Бебреш при км 200+698. Срок до 03.06.2026 г.

Движението в участъка София – Ботевград от км 208+190 до км 207+285 се осъществява двупосочно в една лента поради извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол" долно строене. Срок до 05.06.2026 г.;

Движението в участъка Ботевград – София от км 209+600 до км 212+600 в района на анкерната стена при км 210+500 е ограничено за всички МПС поради аварийно състояние на стената.

Обходен маршрут: АМ „Хемус". Срок до 05.06.2026 г.;

До изграждането на ПВ „Люти дол" и възможността за цялостно пропускане на движението по възела, пътните връзки ще останат затворени и участъка от съществуващия път І-1 /Е-79/ до разклона за с. Типченица в с. Люти дол ще остане затворен за движение и достъпа до с. Люти дол ще бъде ограничен. За осигуряване на достъп от и за с. Люти дол ще се използват обходни маршрути за движение по път III-161 и по общински път VRC-2094 - с. Типченица - с. Липница - с. Новачене. За насочване на движението по обходните маршрути ще бъде поставена необходимата сигнализация в с. Люти дол, на ПВ „Новачене" и ПВ „Ребърково", която е показана на съответните чертежи.

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910, проектът за временна организация на движение предвижда, преминаването през участъка от км 174+400 до км 180+800 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото дясно платно двупосочно, което е новата промяна спрямо сега действащата временна организация и при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението отново се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000. От км 177+000 няма промяна спрямо сега действащата временна организация и движението продължава по изградената временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път в лявото платно двупосочно до км 178+000, където преминава в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

Насочването на движението в съответните участъци се сигнализира с пътни знаци на съответното километрично положение, съгласно чертежите.

В участъка от км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява по новоизградения четирилентов път І-1 /Е-79/. Направената временна организация е за превключване на движението от двулентов към четирилентов път на км 180+800 в посока Ботевград и на км 191+960 в посока Мездра, както и превключване на движението от четирилентов към двулентов път на км 180+800 в посока Мездра и на км 191+960 в посока Ботевград. Промяната спрямо сега действащата временна организация е на км 191+960 при превключването, където движението ще преминава в изцяло завършеното дясно платно двупосочно за да се довърши окончателно лявото платно с пътни връзки №2 и №4. Срок 21.12.2026 г.

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка Жерково - Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното платно. Срок до 30.09.2026 г;

Реверсивно движение по път София – Владая – Перник:

Участък 1: от км 276+040 до км 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00 ч. до 10:30 ч.

Последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км 278+567 до км 282+000, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км 278+567 до км 281+800. Последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч. Срок до 03.09.2026 г.;

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София - Кулата в участъка от км 285+772 до км 286+920 както следва:

- Всеки работен ден, обособяване на две ленти за движение в посока София, за времето от 6:00 ч. до 10:00 ч.

- През последен празничен ден и всяка неделя, се обособяват две ленти за движение в посока София, за времето от 10:00 ч. до 19:00 ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срок до 30.09.2026 г.

Област Благоевград:

Движението по път I-1 Кресна – Сандански от км 400+000 до км 420+000 се осъществява с повишено внимание поради демонтаж на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 02.06.2026 г.

Движението в участъка от км 383+450 до км 383+770 се осъществява в една лента в посока ГКПП „Кулата" поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на мостово съоръжение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението се пренасочва по обходния път на „Малкия тунел" и ограничение на скоростта до 30км/ч. Срок до 12:00 ч. на 03.06.2026 г.;

Движение с повишено внимание при км 398+900 до км 399+105 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба, функционираща в режим ,,при поискване", на пешеходна пътека на кръстовище между републикански път I-1 София – Кулата и път III – 1082 , III – 108 – Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 31.08.2026 г.;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна: няма въведени ограничения.

Област Русе:

Движението по Дунав мост при Русе в участъка от км 0+000 до км 1+507 на работни участъци по 400 м се осъществява в една лента с пропускателен режим поради основен ремонт на мостовото съоръжение. Максимална допустима ширина на преминаващите МПС 2.55 м и обща маса до 60 т. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Ограничението на скоростта е до 20 км/ч. Движението се регулира от адаптивна светофарна уредба. Срок до 10.07.2026 г.;

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград:

няма въведени ограничения.

- път І-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево – Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Шумен:

Област Търговище:

Движение с повишено внимание в участъка o.п. Търговище – п.в. Буховци юг от км 223+480 до км 241+980, се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности по линия на ТРП. Движението се регулира със светофарна уредба. Срок до 30.06.2026 г.

- път І-5 /Е-85/ Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция:

Област Русе:

Движението в участъка Бяла – Полско Косово от км 54+270 до км 65+200 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км/ч поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2027 г.;

Движението в участъка Полски Тръмбеш - Поликраище от км 65+200 до км 90+245 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Срок до 30.06.2026 г.;

Област Кърджали:

Движението в участъка граница Хасково - Кърджали от км 319+000 до км 340+228 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.07.2027 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в участъка надлез „Кирково" - ГКПП „Маказа" е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението по път Черноочене - Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково - Кърджали: път І-5 - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Асеновград - Кърджали: път ІІ-58 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Минерални бани - Кърджали: път ІІІ-506 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали. Срок до 31.12.2026 г.;

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Северна Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - о.п. София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас:

Област Сливен:

Движението в участъка от км 355+000 до км 365+000 се осъществява с повишено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.Срок до 05.06.2026 г;

Движението в участъка от км 392+320 до км 402+800 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.Срок до 05.06.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка Карнобат – Айтос от км 428+200 до км 472+344 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.10.2026 г.;

- път I-7 Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав – Върбица - Бероново - Мокрен - Зимница - о.п. Елхово - Лесово - Граница Турция: няма въведени ограничения.

- път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - о.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево.

Област София:

Движението в участъка Вакарел - Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното платно. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в района на Калотина от км 0+600 до км 1+300 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока ГКПП „Калотина". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 03.06.2026 г.

Област Хасково:

Движението по път I-8 Пловдив - Харманли от км 275+600 до км 298+300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

Движението по път I-8 Свиленград – с. Капитан Андреево от км 363+350 до км 379+800 е ограничено за МПС над 12 т поради пропадане на тротоарен блок на мостово съоръжение. Лекотоварното движение при км 370+640 се осъществява с повишено внимание поради стесняване на едната пътна лента.

Обходен маршрут за автомобили над 12 тона: По път I-8 пътно кръстовище с път II-89 – по път II-89 пътен възел „Пъстрогор" на АМ „Марица" – по АМ „Марица" пътен възел „Капитан Андреево" – път I-8 и обратно. Срок до 31.12.2026 г.

- път І-9 /Е-87/ Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п. Малко Търново - Граница Турция: няма въведени ограничения.

V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОПУ-Благоевград:.

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-197: Движението по път III-197 Гоце Делчев - Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена е ограничено за МПС над 12 т поради обследване на мостово съоръжение над р. Бистрица.

Обходен маршрут: по път III-1972 Сатовча - Вълкосел - Абланица - Дъбница и обратно. Срок до 31.03.2027 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-19: Движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 12.07.2027 г.;

Път II-84: Движението по път II-84 Юндола - Якоруда - Разлог от км 64+270 до км 64+330 се извършва двупосочно в една лента чрез пропускане, като се затваря лентата в посока с. Юндола поради пропадане на пътната настилка и компрометиране на подпорна стена. Движението се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

Път II-84: Движение с повишено внимание по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог от км 76+800 до км 107+200 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 30.10.2027 г.

Път III-109: Движението по път III-109 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 се осъществява в една лента.Ограничена е дясна лента за движение посока Мелник поради свличане на скална маса. Движението се осъществява в лява лента за движение, чрез сигнализация от км 11+400 до км 12+000 и ограничение на скоростта до 30 км/ч. Движението се регулира с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 04.06.2026 г.;

ОПУ-Бургас:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Ямбол - Средец при км 213+100 е ограничено за МПС над 20 т по моста над р. Средецка с цел гарантиране на безопасността за пътуващите по съоръжението.

Обходни маршрути: Да използват алтернативни обходни маршрути, като спазват действащата за тях постоянна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 в района на Царево при км 55+251 се осъществява в една лента поради стеснен габарит на сводов мост с отвор 7 м. Скоростта на движение е ограничена до 40 км/ч. Ограничението е вследствие на обилните валежи и наводнения в Община Царево. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до издаване на разрешение за ползване на обекта;

Път II-99: Движението по път ІІ-99 Бургас - Царево при км 14+882 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 12 т поради аварийно състояние на пътен надлез по п.в. „Черноморец".

Обходен маршрут: от п.в. ,,Созопол" към път ІІ-99 или по общински път Созопол –Черноморец и обратно. Обходен маршрут за МПС с маса над 20 т по общински път през Равадиново и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас - Малко Търново при км 20+456 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 20 т поради аварийно състояние на мост над р. Равадиновска при пътна връзка 2 „Созопол - Бургас" при п.в. ,,Созопол".

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на с. Равадиново в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-208: Движението по път ІІІ-208 Руен - Айтос от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 т поради осигуряване безопасността на движението

Обходен маршрут: по път II-73 Шумен –Карнобат – Ришки проход - по път I-6 Карнобат – Айтос и по път ІІІ-2085 Руен – Просеник – Горица, с път III-906 Оризаре – Каблешково – Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2027 г.;

Път III-795: Движението по път III-795 Вълчаново ханче - Драка от км 0+000 до км 14+000 се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път II-79 Вълчаново ханче - Средец - път II-53 Средец - Загорци - път III-795 Малина - Драка и обратно. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път III-906 Дюлино – разклона за Раковсково от км 14+100 до км 17+250 е ограничено за всички МПС поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: от път I-9 Варна – Бургас към общински път за с. Паницово и общински път BGS 2124 за с. Раковсково през път I-9 към път III-9061 кръстовище с. Тънково – път III-906 и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път на III-906 Паницово – разклон Горица от км 14+100 до км 34+100 е ограничено за всички МПС поради изпълнение на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Дюлино - Попович - Обзор - Слънчев бряг - Тънково - Оризаре - Гюльовца и обратно. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-992: Движението по път III-992 Росен – Веселие е ограничено в двете посоки в поради строително-монтажни работи на пътното платно.

Обходен маршрут: път II-99 Бургас – Приморско и обратно или по общински път Равадиново – Веселие. Срок до 25.01.2027 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-208: Движението по път III-208 Ябълчево – Айтос от км 82+749 до км 92+465 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 18.07.2026 г.;

Път III-539: Движението по път III-539 Средец – Русокастро от км 0+000 до км 17+800 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-907: Движението по път III-907 Маринка - Звездец от км 0+000 до км 24+600 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-5391: Движението по път III-5391 Аспарухово - Карнобат от км 6+600 до км 21+052 се осъществява с повишено внимание поради извършване на строителни и монтажни дейности. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

ОПУ-Варна:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-207: Движението по път III-207 Калоян – Радан Войвода от км 15+620 до км 24+500 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2027 г.;

Път III-208: Движението по път III-208 в участъка Провадия – Комунари от км 17+630 до км 41+200 се осъществява в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.;

Път III-2702: Движението по път III-2702 Искър – Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантивен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок 12.07.2026 г.;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Юнак – Синдел от км 0+000 до км 11+138 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – Синдел от км 11+350 до км 17+631 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – АМ „Хемус" от км от км 18+491 до км 25+728 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

ОПУ-Велико Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица - Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Горна Оряховица към Велико Търново: път II-53 Горна Оряховица - Лясковец - Лясковски кантон - път I-4 Лясковски кантон - Велико Търново;

- от Велико Търново към Горна Оряховица: път I-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път II-53 Лясковски кантон - Лясковец - Горна Оряховица. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново от км 48+730 до км 49+279 от кръстовището с ул. „Дервеня" и ул. „Ксилифорска" до кръстовището с ул. „Св. Климент Охридски" в урбанизираната територия на гр. Велико Търново поради срутвания на скална маса. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по ул. „Ксилифорска" и ул. Св. Климент Охридски. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-551: Движението по път III-551 Велчево – Средни колиби от км 9+208 до км 21+900 е ограничено за МПС над 3,5 т поради увреждане конструкцията на мостови съоръжения при км 10+796 и км 14+608. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път І-5 Дебелец - Велико Търново - път І-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път ІІ-53 Лясковски кантон - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Плаково - Средни колиби от км 13+300 до км 21+900 е ограничено в двете посоки поради увреждане конструкцията на мостово съоръжение при км 14+806. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-551 Плаково - Дебелец - път III-5302 Дебелец – Миндя - път II-53 Миндя - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Средни колиби - Елена е ограничено за МПС над 10 т и над 10 м дължина поради намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут за тежкотоварни автомобили над 10 т /до възстановяване на движението по път II-53/:

- за посока Дебелец - Елена: по път I-5 Дебелец - Велико Търново - път I-4 Велико Търново - Антоново - кръстовище с път III-408 - път III-408 Илийно - Стеврек - Глоговец - кръстовище с път II-53 - път II-53 Константин - Елена.

- за посока: Елена - Дебелец: по път II-53 Елена - Константин - кръстовище с път III-408 - път III-408 Константин - Глоговец - Стеврек - кръстовище с път I-4 - път I-4 Камбурово Антоново - Велико Търново - път I-5 Велико Търново - Дебелец. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Плаково в участъка от км 9+200 до км 12+323 от кръстовището с общински път VTR 1021 за с. Велчево до с. Плаково е ограничено в двете посоки поради увреждане на конструкция на мостово съоръжение при км 10+796. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: Дебелец – Килифарево - Плаково. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 Царски извор - Горски горен Тръмбеш от км 0+000 до км 5+513 от поради свлачище.

Обходен маршрут: по път ІІІ-407 Царски извор - Сушица - път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-4082: Движението по път III-4082 Кесарево – Чешма от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради лошо експлоатационно състояние.

Обходен маршрут: по път VTR 1160 Чешма - Сливовица - Горско Ново село - път ІІІ-4004 Горско ново село – Джулюница - път І-4 Джулюница - Кесарево и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево - Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІII-403: Движението по път III-403 Коевци - Павликени от км 26+685 до км 35+300 от с. Коевци до гр. Сухиндол се осъществява в една лента поради изпълнение на текущ ремонт. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІII-405: Движението по път III-405 Совата - Свищов в участъка от км 70+880 до км 77+550 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-514: Движението по път III-514 Горна Оряховица - Сушица от км 25+000 до км 42+100 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-662: Движението по път III-662 Твърдица - Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

ОПУ-Видин:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения

ОПУ-Враца:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово - Лесковец - Остров – граница с област Плевен от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут: път III-306 Оряхово - Селановци – общински път – Селановци - Галово - Остров - път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Караш - Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000 до км 25+200.

Обходен маршрут:

- От Роман за Караш: Роман - Ябланица - Осиковска Лакавица - Правешка Лакавица - Караш за пътуващите от Роман за Караш.

- От София и Ловеч: Ябланица - Роман - Хубавене. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-15: Движението по път II-15 Враца – Борован при км 19+708 в с. Баница се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-306: Движението по път III-306 Селановци – Оряхово от км 61+615 до км 66+664 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-1306: Движението по път 1306 Върбица – Горно Пещене се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.08.2026 г;

ОПУ-Габрово:

Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:

Път II-44: Движението по път II-44 Севлиево – Велико Търново – Севлиево - Драгановци – Габрово от км 20+370 до км 20+770 и от км 21+860 до км 22+040 е ограничено за извънгабаритни превозни средства с ширина над 3,5 м поради монтиране на гъвкави ограничители в оста. Срок до 31.07.2026 г.;

Път III-403: Движението по път III-403 Кормянско – Малки Вършец при км 10+080 се ограничава за всички превозни средства с ширина по-голяма от 3,30 м включително товара поради стеснен мост над р. Крапец. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-401 граница с област Ловеч – Кормянско – Малки Вършец при км 46+800 по общински път до III-403 в с. Малки Вършец и обратно. Срок до 31.7.2026 г.;

Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – Горско Косово от км 22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното платно на мост при км 26+444. Срок до 31.07.2026 г.;

Път III-5004: Движението по път III-5004 Обход на Габрово от км 15+300 до км 20+124 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС над 12 т поради ограничението на прохода „Шипка". Срок до 31.03.2027 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево – граница Ловеч от км 27+250 до км 29+050 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево – граница Ловеч при км 21+256 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на мостово съоръжение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г;

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево – Градница от км 9+500 до км 30+930 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.;

Път III-609: Движението по път III-609 Царева ливада – Дряново от км 56+300 до км 63+800 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 31.07.2026 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Горна Росица – Гъбене от км 5+000 до км 9+660 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

ОПУ-Добрич:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-27: Движение от път II-27 Добрич – Сенокос – Балчик се ограничава поради полагане на последния износващ пласт на асфалтовото покритие.Ограничението ще обхване отсечката от км 77+800 до км 107+900 – до кръговото кръстовище с път I-9 в Балчик. Движението ще бъде спирано поетапно през светлата част на деня – от 6:00 до 20:00 часа, до приключване на асфалтовите работи.

За периода на забраната автомобилите, пътуващи в посока Добрич – Балчик, ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут през път II-71 Добрич – Оброчище – пътна връзка с път I-9.

Като алтернативни маршрути могат да се използват още:

– път II-71 Добрич – Батово – Оброчище;

– път III-9002 Царичино – Дропла – Генерал Тошево;

– път III-9701 Добрич – Методиево – Преселенци – Сърнино.Шофьорите, движещи се в обратна посока от път I-9 към Добрич, също трябва да използват същите обходни маршрути. Срок до 17.07.2026 г.

Ремонтни дейности:

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово – Добрич от км 59+229 до км 70+139 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово – Добрич от км 77+920 до км 113+000 поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Път III-207: Движението по път III-207 Кочмар – Тервел от км 35+900 до км 46+400 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.

ОПУ-Кюстендил:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-6204: Движението по път ІІІ-6204 Дупница – Ресилово от км 6+400 до км 9+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.10.2026 г.

ОПУ-Кърджали:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел - Рогозче - Фотиново в участъка Самодива - разклон Стоманци от км 17+700 до км 20+700 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачищни процеси. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път I-5 разклон Джебел - Върбен - по път III-867 Хаджийско - разклон Стоманци и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел – Рогозче – Фотиново в участъка от км 44+150 до км 44+270 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно - възстановителни дейности. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-508 – пътна връзка Кирково – път I-5 – пътна връзка Подкова – път III-592 – път III-508 и обратно, и в двете посоки на движение.

Път III-592: Движението по път III-592 Момчилград - Подкова в участъка разклон Багрянка - Прогрес от км 1+800 до км 2+200 е ограничен за МПС над 3,5 т поради намален габарит на мостово съоръжение.

Обходен маршрут: по път II-59 Момчилград до главен път I-5 - по път I-5 Върхари - Садовица - Загорско – Върбен - път III-592 Подкова - Прогрес и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница - Бели пласт - Стремци - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 е ограничено за МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по път I-5 Хасково - Кърджали за МПС до 15 т или по път III-507 Кърджали - Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-58: Движението по път II-58 път I-5 /Хасково – Кърджали/ - Габрово от км 4+100 до км 4+760 се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

ОПУ-Ловеч:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-305: Движението по път III-305 Садовец - Дерманци в участъка от км 25+000 до км 42+500 – п.в. Дерманци се осъществява еднопосочно за тежкотоварни МПС над 12,5 т. Срок до 01.05.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Орляне - Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ „Хемус", включително пътен възел „Угърчин".

Обходен маршрут: от кръстовището на път III-3504 с път III-3005 през Катунец - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин и обратно. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Ловеч – Угърчин в участъка Орляне – Угърчин при км 22+000 е ограничено в двете посоки поради свлечена земна маса. Обходен маршрут: Ловеч – Изворче – Киркова махала – Угърчин и обратно. Движението е сигнализирано с пътни знаци. Срок 12.11.2027 г.

Ремонтни дейности:

Път III-305: Движението по път III-305 Торос – Гложене от км 52+261 до км 62+281 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.05.2027 г.;

ОПУ-Монтана:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път II-81 Лом - Расово от км 143+320 до км 146+445 е ограничено за МПС над 10 т в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности.

Обходен маршрут:

- В посока от Лом - Монтана: по път II-11 и път III-818 Лом - Горни Цибър - Вълчедръм - Долно Церовене и обратно;

- В посока от Монтана - Лом: по път III-114 Ружинци - Дреновец - Сталийска махала - Лом и обратно.

- В посока Видин - Козлодуй: по път ІІ-11 гр. Лом - Ковачица - Долни Цибър - Козлодуй и обратно.

- В посока Плевен - Лом - Видин: по път ІІІ-133 и път ІІІ-818 и път II-11 Вълчедръм - Долни Цибър - Ковачица - Лом и обратно. Срок: целогодишно;

Път III-112: Движението по път III-112 Дъбова махала - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Път III-162: Движението по път ІІІ-162 Миланово - Горна Бела речка от км 11+900 до км 18+768 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит, големи надлъжни наклони и малки радиуси на кривите.

Път ІІІ-817: Движението по път ІІІ-817 Боровци - Гаврил Геново е ограничено за МПС над 12 т поради предаварийно състояние на сводов мост при км 11+984. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-1024: Движението по път ІIІ-1024 в района на Дълги Дел е ограничено за автомобили над 3,5 т от км 21+650 до км 22+319 поради предаварийно състояние на водосток при км 22+201. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до възстановяване на водостока.

Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово - Пърличево от км 7+400 до км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.

Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци - Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана - Сумер, път ІІІ-1621 Сумер - Пърличево и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-816: Движението по път III-816 Ерден – Мърчево от км 0+000 до км 12+567 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

ОПУ-Пазарджик:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-8004: Движението по път ІІІ-8004 Мало Конаре – Огняново от км 3+408 до км 4+430 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и временна сигнализация.

Обходен маршрут: По ул. ,,Пеньо Пенев" от кръстовище с ул. ,,Св. св. Кирил и Методи" /ІІІ-8004/ до кръстовище с ул. „Трапезица", по ул. „Трапезица" до кръстовище с ул. „Ал. Стамболийски" по ул. „Ал. Стамболийски" до кръстовище с ул. „Цар Симеон",по ул. „Цар Симеон" до кръстовище с ул. „Васил Левски", по ул. „Васил Левски" до кръстовище с ул. „Марица", по ул. „Марица" до кръстовище „Св.св. Кирил и Методи"/ ІІІ-8004/. Срок до 24.07.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Перник:

Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от Мрамор до разклон за Лева река е ограничено за МПС над 10 т.

Обходен маршрут: Вукан - Костуринци - Стайчовци - Вълча поляна - махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна - граница с област Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 т поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по общински път Пали лула - Лева река - път ІІІ-637 Докьовци - Пенкьовци - път III-6052 Враня стена - Калотинци - път III-623 Калотинци - Раянци - Трекляно - Дълга лука. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци - Велиново - Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т, поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път II-63 Филиповци - Трън - Глоговица - Велиново. Срок до 30.12.2026 г.

Ремонтни дейности:

Път II-63: Движението по път II-63 Перник – Брезник от км 0+580 до км 0+958 в района на гр. Перник се осъществява в една лента поради реконструкция на водопровод. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 08.06.2026 г;.

Път III-603: Движението по път III-603 Радомир – Ковачевци от км 0+000 до км 17+639 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци с пътни знаци. Срок до 11.07.2026 г.;

Път III-627: Движението по път III-627 Долна Диканя – Радомир при км 42+400 се осъществява в една лента поради изграждане на фотоволтаичен парк. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение до 50 км/ч. Срок до 15.06.2026 г.;

Път ІІІ-637: Движението по път III-637 Вукан - Пенкьовци при км 5+293 се осъществява двупосочно в лява лента в посока с. Пенкьовци, във връзка с въведена ВОБД за осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-8114: Движението по път III-8114 Кошарево - Горна Секирна от км 13+850 до км 26+300 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Скоростта е ограничена до 30 км/ч. Срок до 30.12.2026 г.;

ОПУ-Плевен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-301: Движението по път III-301 Козар Белене – Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.

Обходен маршрут: път III-303 Българене - Малчика - Аспарухово - Левски. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев - Трънчовица - Бацова махала - Новачене - Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на МПС над 15 т.

Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен - Никопол. Срок: целогодишно;

Път III-305: Движението по път III-305 Ясен - Дерманци от км 0+000 до км 25+000 се ограничава за МПС над 12 т в двете посоки. Движението на МПС до 12 т е ограничено само в посока Дерманци поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут:

- по направление Плевен – София: по път I-3 Плевен - Долни Дъбник - Телиш - Радомирци - Луковит - АМ „Хемус",

- по направление София – Русе: движението от автомагистрала „Хемус" по пътен възел „Дерманци" се пропуска еднопосочно по път III-305 (I-3) - Крушовица - Садовец - граница Област Ловеч /п.в. „Дерманци"/. Срок до 01.05.2027 г.;

Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Плевен - Долна Митрополия от км 0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС над 3,5 т.

Обходен маршрут: по път І-3 Плевен – Ясен. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина в района на с. Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3,5 т, осигурен е сигнализиран обходен маршрут. Срок: целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина - Петърница - Бъркач - Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС над 8 т.

Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново - Ъглен. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности: Няма въведени ограничения.

ОПУ-Пловдив:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-35: Движението по път II-35 Троян – Кърнаре се ограничава за всички МПС, поради обрушване на скатове. Движението се осъществява с пропускателен режим от 30 мин. Участъкът е сиганализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут за леки автомобили: проход „Шипка".

Обходен маршрут за тежкотоварни МПС-та над 12 т.: проход „Република". Срок до 20.05.2027 г.;

Път II-86: Движението по път с Асеновград - Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м през тунелите.

Обходен маршрут: път III-866 Кричим - Девин. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер - Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица - Планинско от км 13+500 до км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности:

Път III-6062: Движението по път III-6062 Любен - Правище - Съединение - граница обл. Пазарджик от км 0+000 до км 18+500 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.06.2026 г.;

ОПУ-Разград:

Временно са въведени следните ограничения за движение:

Път III-205: Движението по път III-205 Разград – Недоклан от км 0+000 до км 4+750 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: път II-49 Разград – Северна промишлена зона на Разград – път III-4904 Северна промишлена зона на Разград – Недоклан. Срок до 05.06.2026 г.

Път III-2004: Движението по път III-2004 Осенец – Благово от км 0+000 до км 12+172 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път I-2 Осенец – Разград – път III-204 Разград – Благоево. Срок до 01.07.2026 г.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе - Щръклево - Нисово - Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта до 40 км/ч. Срок до 25.11.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-501: Движението по път III-501 Иваново - Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-2003: Движението по път III-2003 Джулюница – Пиперково от км 3+800 до км 8+221 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Участъка е сигнализиран временно с пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.;

Път III-2003: Движението по път III-2003 Дряновец – Сеново – Глоджево от км 17+080 до км 26+423 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2027 г.;

Път III-2302: Движението по път III-2302 Червена вода – Ветово – Сеново от км 30+879 до км 36 +400 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран с пътни. Срок до 31.10.2027 г.;

Път III-5402: Движението по път Ценово – Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 27.08.2026 г.;

ОПУ-Силистра:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път II-23: Движението по път II-23 Исперих – Дулово в участъка от км 94+200 до км 116+546 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и регулировчици. Срок до 18.11.2027 г.;

Път III-235: Движението по път III-235 Подлес – Зафирово от км 25+200 до км 35+095 се осъществява с повишено внимание, поради извършване на превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.11.2027 г.;

Път III-2305: Движението по път III-2305 Зебил - Вълкан от км 10+000 до км 13+800 се осъществява в повишено внимание поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.11.2027 г.;

ОПУ-Сливен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Елена - Ямбол от км 78+000 до км 87+300 е ограничено за МПС над 10 т поради недостатъчен габарит на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-7006: Движението по път III-7006 Градец - Медвен в района на с. Медвен от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за МПС над 12 т поради лошо експлоатационно състояние и намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-7306: Движението по път ІІІ-7306 Чубра - Пъдарево от км 19+100 до км 24+555 е ограничено за движение на МПС над 12 т поради ниска носимоспособност на настилката в участъка на област Бургас. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Смолян:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян от км 0+000 до км 22+012 е ограничено за движение на всички МПС поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-868: Движението по път III-868 Рудозем - Смолян от км 0+350 до км 19+000 е ограничено за МПС с ремаркета и полуремаркета поради основен ремонт.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.;

Път III-8641: Движението по път III-8641 Пампорово – Смолян при км 4+000 в района на Райковски ливади е ограничено в двете посоки поради пропадане на пътното платно заради активиране на свлачище.

Обходен маршрут: път III-864 Пампорово - Стойките - път III-866 Стойките - Смолян и обратно, както и прохода „Рожен". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 Арда - Горна Арда, от км 27+000 до км 29+500 е ограничено за МПС с маса над 10 т поради пропадане и стеснение на една от пътните ленти. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Смолян - Средногорци от км 109+370 до км 109+570 (срутище при км 109+450 – разклон за с. Тикале), се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една пътна лента. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, се осъществява в една лента с изчакване. Движението се регулира от светофарни уредби и сигналисти. Срок до 30.07.2026 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 78+150 до км 78+500 в района на Тешел се извършва двупосочно в една лента поради разрушени насипи на откоса, паднали подпорни стени и изтекли насипи зад стени. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-863: Движението по път ІІІ-863 Баните - Стояново при км 38+900 се осъществява в една лента поради пропадане на водосток. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-864: Движението по път ІІІ-864 Пампорово - Стойките при км 6+200 се извършва двупосочно в една лента поради пропадане на част от пътното платно. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Смолян – Девин при км 27+330 се извършва с повишено внимание поради възстановяване на компрометирана подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Девин – Кричим при км 50+400 се извършва с повишено внимание двупосочно в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-8652: Движението по път III-8652 Бял извор – Неделино се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран. Водачите да се движат с повишено внимание. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-8683: Движението по път III-8683 Кошница – Могилица при км 18+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.06.2026 г.;

ОПУ-София:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан" е ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета.

Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до 30.09 2026 г.

Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец - Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т в двете посоки. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-162: Движението по път III-162 Миланово - Горна Бела речка от км 0+000 до км 11+900 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит на пътното тяло и във връзка с безопасността на движението. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге - Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 се ограничава за всички МПС над 12 т поради укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 Опицвет - Сливница от км 8+360 до км 10+575 е ограничено поради изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с модернизацията на железопътната линия София – Драгоман – Сръбска граница (участък Волуяк – Драгоман) и изграждане на пътен надлез над жп линията. Пътният възел при км 10+150 остава отворен за движение в посока Опицвет и за достъп до гр. Сливница. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 06.06.2026 г.;

Път ІІІ-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци в гр. Сливница от км 9+280 до км 11+215 е ограничено поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на гр. Сливница. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка Самоков - Ново село от км 2+000 до км 12+630 е ограничено за МПС над 10 т поради ремонт на пътя.

Обходен маршрут: по АМ „Тракия" и път II-62 Самоков - Дупница. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман от км 2+000 до км 12+630 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина – Смолско от км 2+900 до км 14+300 се ограничава за МПС над 12 т поради извършване на превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път I-6 София - Горна Малина и път III-105 Нови хан - път I-6. Срок до 31.07.2026 г.;

Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци – Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради свлачища.

Обходен маршрут: път III-8102 Чибаовци – Понор – път II-81 Понор – Бучин проход – път III-164 Бучин проход – Свидня и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-8103: Движението по път ІІІ-8103 Цръклевци - Раяновци от км 0+000 до км 21+280 е ограничено за товарни МПС с обща маса над 12 т поради несъвместимост на пътната настилка с тежкотоварния трафик. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-8112: Движението по път III-8112 в участъка Сливница - Габер от км 0+000 докм 19+620 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок до 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-811: Движението по път III-811 Сливница - Ракита в участъка от км 9+280 до км 26+930 се осъществява поетапно в една лента поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-813: Движението по път III-813 Драгоман - Врабча от км 29+640 до км 51+000 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на превантивен ремонт.. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 27.08.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка от км 2+000 до км 12+630 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина - Смолско от км 0+000 до км 14+282 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.02.2027 г.

Път III-8132: Движението по път III-8132 Годеч - Бърля от км 2+750 до км 20+000 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2026 г.;

ОПУ-Стара Загора:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-609: Движението по път Радунци - Кръстец от км 20+600 до км 23+500 е ограничено за МПС над 7 т поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-807: Движението по път III-807 Скобелево - Зетьово е ограничено за всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.

Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица - Плодовитово - Първомай - Скобелево. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за МПС над 3,5 т целогодишно, поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан - Гълъбово от км 0+000 до км 18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок целогодишно;

Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора - Димитровград и път ІІІ-554 Раднево - Гълъбово.

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Обручище - разклон за Гълъбово и Любеново от км 0+000 до км 14+848 е ограничено за МПС над 12 т с изключение на автобусите по редовните линии поради влошено състояние на пътен надлез при км 14+848. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-554 Любеново - Бели бряг - Раднево - път II-57 Раднево - Новоселец - път II-55 Новоселец - Радецки - Полски градец - Мъдрец - път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 14+540 до км 15+020 при ж.п. надлез е ограничено за всички МПС поради влошено състояние.

Движението се осъществява по временен път в близост до ж.п. надлеза. Срок до 10.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-56: Движението по път II-56 Павел баня - Турия - Пловдив от км 19+300 до км 35+800 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора - Подслон от км 39+000 до км 58+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.10.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 0+000 до км 15+700 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.06.2026 г.;

ОПУ-Търговище:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-4009: Движението на МПС над 10 т по път III-4009 Лиляк - Долна Кабда в участъка от км 15+240 до км 25+000 е ограничено поради разрушаване на асфалтова настилка. Срок 31.08.2026 г;.

Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище - Банковец от км 0+000 до км 11+300 е ограничено за МПС над 7 т поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци;

Обходен маршрут: Дъбравица - Орач - Пчелно - Капище и обратно. Срок до 01.12.2026 г.;

Път III-5102: Движението по път III-5102 Мировец – Буховци от км 0+000 до км 4+450 е ограничено за МПС над 12 т по поради недостатъчен габарит на пътното платно. Срок до 01.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-202: Движението по път III-202 граница Русе - Горско Абланово - Опака се осъществява в една лента поради срутище при водосток на км 40+885. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 31.08.2026 г.;

Път III-204: Движението по път III-204 Попово – Антоново от км 37+731 до км 71+887 се осъществява в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.12.2027 г.

Път III-409: Движението по път III-409 Априлово – Светлен при км 30+681 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2026 г.

ОПУ-Хасково:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-503: Движението по път III-503 Средец - Опан - Симеоновград от км 23+000 до км 29+570 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности.

Обходен маршрут за автомобили с маса до 10 т: по път III-503 Средец - Опан - път III-5031 Венец – Разделна – Гълъбово - път III-554 Пясъчево – Калугерово - Симеоновград и обратно.

Обходен маршрут за автомобили с маса над 10 т: по път I-5 Средец - Тракия - Бял извор - Радиево - пътно кръстовище с път III-663 - път III-663 Брод - Златополе - Райново - Симеоновград и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път III-5009 Козлец - Бели пласт - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Райкова могила до с. Сладун от км 11+477 до км 28+075 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут както следва:

Обходен маршрут: по път III-5509 Свиленград - Райкова могила - път HKV 1144 с. Мустрак - път III-5507 с. Студена - път HKV 1145 с. Сладун - път III-5509 с. Маточина и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Сладун до с. Маточина от км 28+075 до км 36+600 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-76: Движението по път II-76 Княжево - Тополовград от км 17+430 до км 17+520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-597: Движението по път III-597 Ивайловград – Любимец от км 0+000 до км 57+975 се осъществява двупосочно в една лента на определени места поради изграждане на кабелна линия. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Път III-806: Движението по път III-806 Хасково – Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

ОПУ-Шумен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево - Друмево e ограничено за товарни автомобили над 10 т поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: Шумен - Овчарово - Друмево. Срок до 02.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-207: Движението по път ІІІ-207 Калоян - Векилски - Кочмар от км 29+000 до км 35+900 се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и с пътни знаци. Срок до 24.06.2026 г.;

Път ІІІ-2082: Движението по път ІІІ-2082 Мътница-Кюлевча-Неново от км 21+424 до 23+045 и от км 33+794 до км 35+762 в участъка Кюлевча-Марково, се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка и полагане на хоризонтална маркировка. Движението се регулира от сигналисти, пътни знаци и подвижна табела с мигаща светлина. Срок до 05.06.2026 г.

Път ІІІ-7003: Движението по път III-7003 Пристое – Шумен от км 0+000 до км 33+855 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и с пътни знаци. Срок до 01.07.2026 г.;

Път ІІІ-7304: Движението по път ІІІ-7304 Риш – Върбица от км 0+000 до км 28+630 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.07.2026 г.;

ОПУ-Ямбол:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-7008: Движението по път III-7008 в участъка Голям манастир - Малък манастир от км 17+059 до км 18+123 се осъществява в една лента поради пропаднала настилка и пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-536: Движението по път III-536 в участъка Ямбол - Роза от км 0+000 до км 3+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-536: Движението по път III-536 Ямбол - Ботево в участъка от км 6+790 до км 16+812 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-5304: Движението по път III-5304 Ямбол - Окоп от км 0+000 до км 6+187 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 29. 05. 2026г.;

Път III-5305: Движението по път III-5305 Ямбол – Веселиново от км 5+073 до км 8+538 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 19.06.2026 г.

Ситуационен център на Агенция „Пътна инфраструктура"