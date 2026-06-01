От 3 до 5 ограничават движението по АМ "Тракия" в област Ямбол за ремонт

От 3 до 5 юни за монтирането на нови фуги ще се ограничава движението в два участъка на АМ „Тракия" в област Ямбол, съобщиха от АПИ.

От 18 ч. на 3 юни /сряда/ от 18 ч. до 5 юни /петък/ за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от АМ „Тракия" между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата. Ще бъде ограничено преминаването и по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол" при 275-ти км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора" и пътен възел „Зимница".

От 18 ч. на 3 юни до 18 ч. на 5 юни ще бъде ограничено преминаването в платното за Бургас между 284-ти и 285-ти км на АМ „Тракия". Движението ще се пренасочва в платното за София.

Строителните работи се изпълняват от „Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.