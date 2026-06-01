От 2 до 4 юни ограничават движението по пътя Горна Малина - Белопопци за

От 9 ч. утре – 2 юни, до 4 юни /четвъртък/ за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на път III-6004 ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут: Белопопци – Байлово – Раковица – Огняново – Доганово – Лесново – Елин Пелин – Горна Малина, съобщават от АПИ.

Превантивният ремонт на 14 км от третокласния път III-6004 Горна Малина – Байлово стартира през ноември 2025 г. Проектът включва полагането на нова асфалтова настилка и маркировка, подобрено отводняване и възстановяване на всички пътни принадлежности, пътни знаци и ограничителни системи.

Ремонтът на третокласния път се изпълнява от пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършване на ремонта по задание е декември 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.