Православен календар за 2 юни

Св. Никифор изповедник, патр. Константинополски. Прпмчк Еразъм Охридски.

Св. Никифор бил възведен за цариградски патриарх в 806 г. Той се борел с разпространилия се разврат, стараел се да възстанови мира в църквата и да прекрати смутовете, появили се поради еретичните лъжеучения. В същото време се занимавал и с научна богословска дейност - написал история на църквата до негово време, защитавал писмено догматите на православната вяра.

Починал в заточение през 828 г. по времето на император Лъв Арменец.