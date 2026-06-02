Обявен е жълт код за бури, градушки и порои в почти цялата страна

Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Очакваните количества на валежите за денонощието са до 30-35 mm, а на места и до 45-50 mm, показа прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони, съобщава БТА.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.