Аспержи със сос “Холандез”

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Аспержите, които в момента са в сезон, биват няколко вида, като най-разпространените и богати на хлорофил са зелените. Богати са на фолиева киселина, витамини K, A и С”, ни пише Анелия Терзиева.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
250 г пресни аспержи (1 връзка)
120 г масло
2 жълтъка
малко лимонов сок
сол
черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Почистваме аспержите, като белим най-външния слой с белачка и отразяваме най-дебелата част от основата.
Бланшираме ги за кратко във вряща вода. За да съхраним свежия им вид, измиваме със студена вода или шокираме в ледена. Изцеждаме и подсушаваме добре. Слагаме ги на грил тиган или леко ги запържваме в малко масло.
Приготвяме соса “Холандез”, като разбиваме жълтъците на водна баня. Когато удвоят обема си и станат на пяна, добавяме няколко капки лимонов сок. Слагаме и разтопеното масло на тънка струйка и бъркаме енергично. При готовност дърпаме от котлона и овкусяваме със сол и черен пипер. Поднасяме аспержите, полети обилно със сос.