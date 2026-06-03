Аспержи със сос “Холандез”

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КОЙ ГОТВИ

“Аспержите, които в момента са в сезон, биват няколко вида, като най-разпространените и богати на хлорофил са зелените. Богати са на фолиева киселина, витамини K, A и С”, ни пише Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

250 г пресни аспержи (1 връзка)

120 г масло

2 жълтъка

малко лимонов сок

сол

черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Почистваме аспержите, като белим най-външния слой с белачка и отразяваме най-дебелата част от основата.

Бланшираме ги за кратко във вряща вода. За да съхраним свежия им вид, измиваме със студена вода или шокираме в ледена. Изцеждаме и подсушаваме добре. Слагаме ги на грил тиган или леко ги запържваме в малко масло.

Приготвяме соса “Холандез”, като разбиваме жълтъците на водна баня. Когато удвоят обема си и станат на пяна, добавяме няколко капки лимонов сок. Слагаме и разтопеното масло на тънка струйка и бъркаме енергично. При готовност дърпаме от котлона и овкусяваме със сол и черен пипер. Поднасяме аспержите, полети обилно със сос.